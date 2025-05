O que o histórico escolar não mostra, mas o mercado de trabalho valoriza

Durante anos, o boletim escolar foi o principal indicador do desempenho acadêmico dos estudantes, destacando notas, presença e participação.

No entanto, ao ingressar no mercado de trabalho, muitos jovens percebem que esse documento conta apenas uma parte de sua história.

O que realmente diferencia um candidato não está apenas no currículo acadêmico, mas nas habilidades desenvolvidas ao longo do caminho, muitas vezes não reconhecidas formalmente.

Veja cinco habilidades que o mercado valoriza, e que, provavelmente, não está no seu histórico escolar.

1. Capacidade de resolver problemas reais

Aplicar o conhecimento adquirido fora da sala de aula é um diferencial. Projetos pessoais, iniciativas voluntárias e experiências em grupos demonstram a habilidade de transformar ideias em ações concretas, lidando com imprevistos e desafios práticos.

2. Comunicação e colaboração

Trabalhar bem em equipe, ouvir ativamente e argumentar com respeito são competências essenciais em qualquer ambiente profissional.

Essas habilidades, embora raramente avaliadas em provas, são fundamentais para o sucesso organizacional.

3. Aprendizado contínuo e autonomia

Buscar conhecimento de forma independente, seja por meio de cursos extracurriculares ou autoaprendizado, indica proatividade e sede de aprendizado.

4. Resiliência e adaptabilidade

Lidar com mudanças, reinventar-se diante de frustrações e manter a maturidade emocional são aspectos que o histórico escolar não evidencia, mas que são perceptíveis nas atitudes e relatos dos profissionais.

5. Iniciativa e protagonismo

Assumir a liderança em projetos, criar iniciativas do zero ou montar um portfólio próprio demonstra iniciativa e capacidade de realização, características altamente valorizadas pelas empresas.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.