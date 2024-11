O que ninguém conta sobre os profissionais de sucesso: essa é a técnica que todos deveriam dominar

Quando pensamos em um profissional de sucesso, imagens de uma carreira bem-sucedida, uma liderança inspiradora e, talvez, um toque de genialidade vêm à mente. Mas há algo que raramente é mencionado sobre as jornadas de grandes executivos ou de um time de alto desempenho: todos eles, em algum momento, precisaram aprender a vender.

Seja qual for a área – finanças, tecnologia, recursos humanos ou marketing –, os profissionais que sabem como persuadir e envolver são os que lideram a corrida. Isso ocorre porque vender não é apenas uma questão de impulsionar produtos ou serviços, mas uma arte de comunicar, persuadir e inspirar.

Transforme suas vendas com técnicas comprovadas: esta aula virtual revela os segredos para fechar negócios com mais eficiência; saiba mais aqui

Abaixo, a EXAME listou seis dicas para se tornar esse gestor que domina a habilidade de vender e, assim, impulsionar sua carreira e seu time ao sucesso.

Esses são os segredos para vender mais – e melhor

1. Conheça seu público: entenda o que os outros desejam e precisam

A primeira regra de quem sabe vender é conhecer a fundo o público com o qual está se comunicando. Seja um cliente, um colega ou até mesmo o próprio time, entender as necessidades, os desejos e as dores dessas pessoas permite que você ajuste sua abordagem. Estude quem são seus interlocutores e quais são os motivadores por trás de suas decisões. Essa empatia é o ponto de partida para criar uma conexão genuína.

2. Acredite no que você vende: paixão e convicção são contagiosas

Um profissional bem-sucedido sabe que a crença em seu produto, serviço ou ideia é essencial. A falta de convicção se traduz em hesitação e incerteza, elementos que sabotam qualquer tentativa de persuasão. Mesmo que você não esteja vendendo um produto específico, a confiança naquilo que você faz e no propósito do seu trabalho faz com que seu discurso seja muito mais impactante. Confiança e paixão são os alicerces de qualquer venda bem-sucedida.

Esta aula virtual ensina as estratégias de vendas imbatíveis para conquistar qualquer cliente e em qualquer situação; assista clicando aqui

3. Desenvolva uma comunicação clara e objetiva

Para vender, você precisa ser compreendido. Muitas ideias e projetos promissores perdem força por falta de clareza. Pratique a comunicação objetiva e torne seu discurso o mais claro e direto possível – e isso não significa ser superficial. Construa uma narrativa concisa e envolvente, capaz de engajar e gerar interesse.

4. Destaque os benefícios e resultados, não apenas as características

Profissionais que sabem vender não se limitam a descrever características, mas apontam benefícios reais e resultados concretos que impactam diretamente na vida do cliente ou do time. Em vez de falar apenas sobre o "como", foque no "porquê". Concentre-se em mostrar o impacto que aquela solução terá, seja em produtividade, eficiência ou satisfação. O cliente precisa enxergar o valor por trás do que você oferece.

5. Construa um relacionamento de confiança

Um dos segredos de um vendedor nato é sua capacidade de criar e manter relações de confiança. Confiar é a base de qualquer relação de longo prazo, seja com clientes, parceiros ou equipe. Cultive uma postura transparente, honesta e confiável. Isso inclui ouvir mais do que falar e demonstrar interesse genuíno nas necessidades dos outros.

6. Persista com resiliência e aprenda com os "nãos"

Todo grande vendedor entende que nem sempre o primeiro contato é suficiente para conquistar alguém. Seja no mercado de vendas ou em um projeto interno, a resiliência é indispensável. Um "não" hoje pode se transformar em um "sim" amanhã. Cada resposta negativa é uma oportunidade para aprender, ajustar o discurso e entender mais sobre o que seu público realmente valoriza.

Seu time pode vender muito mais: essa aula gratuita mostra como você pode motivá-los a fazer isso de forma simples e rápida; assista agora clicando aqui

Como ser um vendedor de alta performance?

De olho em que deseja fechar vendas com mais assertividade, a EXAME Corporate Education, um ecossistema completo focado em promover uma cultura de aprendizagem nas empresas, apresenta a masterclass ‘A Arte de Fechar Vendas’. Apresentada por Felipe Zorzi, mestre em neurociência do consumidor, a aula é voltada para quem deseja ser um vendedor mais assertivo. Veja o que você aprenderá:

Como fazer os primeiros contatos com o cliente

Boas práticas para uma venda de sucesso

Como lidar com as respostas (negativas ou positivas) do cliente

E muito mais!

Para acessar o conteúdo, basta clicar aqui.

*Este conteúdo é apresentado por EXAME Corporate Education.