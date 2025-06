O que mais de 100 milionários têm em comum: os quatro hábitos que moldam líderes extraordinários

Ao longo de sua jornada como escritora e apresentadora do podcast The Richer Way, Jaime Catmull reuniu mais de 100 conversas com milionários com um objetivo claro: entender o que diferencia os profissionais altamente bem-sucedidos.

Essas entrevistas mostram que não é apenas o carisma ou a visão de negócios que importam. São os hábitos pessoais que moldam a liderança de alto impacto, e esses são os quatro que todos eles compartilham:

1. O fracasso é parte da equação

Assumir riscos, errar e seguir em frente é uma constante entre os entrevistados.

"Richard Branson afirma: Você aprende fazendo e caindo"

Barbara Corcoran defende o “fingir até conseguir” como técnica para superar o medo. Kim Kiyosaki conta que ser demitida a ajudou a descobrir que queria empreender.

O fracasso, longe de ser um fim, é visto como aprendizado essencial para evoluir como líder.

2. Disciplina extrema

Jaspreet Singh, CEO da Briefs Media, atribui sua trajetória à disciplina: acordar cedo, entregar mais do que o esperado e manter o ritmo mesmo sem motivação.

"Se você quer a vida que a maioria sonha, não pode continuar fazendo o que a maioria faz"

Mark J. Kohler, especialista em impostos e direito, complementa: “A falta de experiência pode ser compensada com trabalho árduo e paixão.” A disciplina é a fundação da liderança consistente — e independe de inspiração momentânea.

3. O passado não dita o futuro

Derik Fay, fundador da 3F Management, e Lynette Khalfani-Cox, conhecida como The Money Coach, cresceram em contextos de pobreza, mas transformaram desafios em combustível para liderar. Fay hoje apoia outros empreendedores, enquanto Khalfani-Cox tornou-se referência em educação financeira.

Superar a origem humilde e transformar adversidade em força é marca de líderes inspiradores.

4. Encarar os desafios de frente

Suze Orman, autora, especialista financeira e milionária, enfrentou um tumor na coluna em 2020. Mesmo com medo, agiu rapidamente.

"Medo, vergonha e raiva são as três coisas que impedem você de ter mais, disse."

Esse pensamento reflete a capacidade de liderança emocional em tempos de crise. Decidir com clareza mesmo sob pressão diferencia os grandes líderes.

Ter uma gestão de alta performance é possível com esse treinamento

A análise dos quatro hábitos revela que liderança é uma jornada de crescimento pessoal. Mais que cargo ou técnica, envolve coragem, constância e propósito. Essas qualidades são acessíveis a qualquer profissional disposto a desenvolvê-las.

Em um mercado competitivo, liderar é essencial para transformar ambição em realização.

