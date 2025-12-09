O que grandes líderes estão fazendo que 90% das empresas ainda não entenderam sobre IA?

Profissionais com habilidades básicas ou avançadas em IA estão mais valorizados; setores de marketing, finanças e P&D lideram a demanda (Getty Images). (Getty Images)
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14h58.
A inteligência artificial está acelerando mudanças que exigem mais do que ideias — mas sim execução ágil, estratégica e alinhada.
Enquanto empresas investem bilhões na promessa da IA, milhares de profissionais são demitidos, sinalizando uma reestruturação silenciosa das habilidades valorizadas e dos modelos de trabalho.
No centro dessa transformação estão os líderes que sabem adaptar sua estrutura de times, reavaliar prioridades e agir com clareza em meio à incerteza. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
O impacto da IA não é apenas tecnológico, ele é organizacional. Empresas estão revendo posições, dissolvendo áreas inteiras e criando outras do zero. O que está em jogo não é só produtividade, mas a redefinição de valor no trabalho humano.
Profissionais que dominam inteligência contextual, liderança e adaptabilidade estão sendo promovidos, enquanto tarefas repetitivas e cargos intermediários estão desaparecendo.
Diante da disrupção, não basta conhecer tecnologia. Os líderes mais eficazes são aqueles que sabem:
Esses líderes reconhecem que a vantagem competitiva agora está em quem sabe transformar rapidamente o planejamento em ação concreta e mensurável.
Empresas estão optando por equipes enxutas e multidisciplinares, com foco em velocidade e experimentação. Um time de 5 pessoas bem alinhadas, com autonomia e direção, entrega mais do que 15 em estruturas burocráticas.
A liderança de alta performance precisa entender como montar esses times, eliminar silos e medir resultados com precisão — não apenas esforço.
Em tempos de transição, o papel do líder não é manter o controle total, mas criar estruturas que sustentam a mudança.
Isso significa:
É nesse contexto que a execução de alta performance se torna a competência central — a ponte entre estratégia e resultado.
