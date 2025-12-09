O que grandes líderes estão fazendo que 90% das empresas ainda não entenderam sobre IA?

A inteligência artificial está acelerando mudanças que exigem mais do que ideias — mas sim execução ágil, estratégica e alinhada.

Enquanto empresas investem bilhões na promessa da IA, milhares de profissionais são demitidos, sinalizando uma reestruturação silenciosa das habilidades valorizadas e dos modelos de trabalho.

No centro dessa transformação estão os líderes que sabem adaptar sua estrutura de times, reavaliar prioridades e agir com clareza em meio à incerteza. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

A reestruturação já começou — mesmo sem aviso prévio

O impacto da IA não é apenas tecnológico, ele é organizacional. Empresas estão revendo posições, dissolvendo áreas inteiras e criando outras do zero. O que está em jogo não é só produtividade, mas a redefinição de valor no trabalho humano.

Profissionais que dominam inteligência contextual, liderança e adaptabilidade estão sendo promovidos, enquanto tarefas repetitivas e cargos intermediários estão desaparecendo.

A nova habilidade crítica: saber executar com inteligência

Diante da disrupção, não basta conhecer tecnologia. Os líderes mais eficazes são aqueles que sabem:

Redefinir estruturas rapidamente

Priorizar com base em impacto e não em inércia

Delegar com clareza e alinhar times a novas metas

Integrar inteligência artificial como parceira estratégica, não substituta

Esses líderes reconhecem que a vantagem competitiva agora está em quem sabe transformar rapidamente o planejamento em ação concreta e mensurável.

Times menores, mais ágeis e altamente capacitados

Empresas estão optando por equipes enxutas e multidisciplinares, com foco em velocidade e experimentação. Um time de 5 pessoas bem alinhadas, com autonomia e direção, entrega mais do que 15 em estruturas burocráticas.

A liderança de alta performance precisa entender como montar esses times, eliminar silos e medir resultados com precisão — não apenas esforço.

Onde a liderança faz a diferença?

Em tempos de transição, o papel do líder não é manter o controle total, mas criar estruturas que sustentam a mudança.

Isso significa:

Estabelecer uma visão clara diante da incerteza

Reforçar cultura e propósito para dar segurança em meio ao caos

Garantir execução rápida, mesmo com ajustes constantes

Investir em aprendizagem contínua e requalificação de talentos

É nesse contexto que a execução de alta performance se torna a competência central — a ponte entre estratégia e resultado.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA