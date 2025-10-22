O que fazer quando o silêncio de um colega atrapalha toda a equipe?

Nem sempre o problema é falta de competência, às vezes, é falta de voz. No ambiente de trabalho, pessoas tímidas tendem a evitar conflitos, hesitar em pedir ajuda e aceitar prazos inviáveis só para não desagradar.

Isso resulta em estresse, sobrecarga e, muitas vezes, perda de oportunidades de crescimento.

A colunista americana Alison Green, especialista em gestão e comportamento corporativo, contou que uma funcionária talentosa, mas extremamente tímida, que acabava chorando de exaustão por não conseguir dizer “não” ao próprio time. As informações foram retiradas de Inc.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

O desafio de quem evita falar

Segundo Green, a timidez no trabalho pode parecer inofensiva, mas tem consequências sérias, comprometendo a produtividade, o equilíbrio emocional e até a imagem profissional.

Funcionários que evitam expressar limites acabam sobrecarregados e líderes que não percebem o problema perpetuam ciclos de estresse.

No caso relatado, nem mesmo reuniões de mentoria conseguiram mudar o comportamento da funcionária. Ela entendia o que precisava fazer, mas travava na hora de agir, e essa é a grande questão, de saber o que dizer não é o mesmo que conseguir dizer.

A importância da comunicação assertiva

Ser assertivo não significa ser agressivo, mas ser claro, direto e respeitoso. É comunicar o que você precisa sem medo e sem culpa.

Green recomenda que líderes ajudem pessoas tímidas a treinar falas específicas e até simular conversas.

Segundo especialistas em comportamento organizacional, a assertividade é uma das habilidades mais valorizadas em equipes de alta performance.

Ela melhora o clima, reduz ruídos e evita que bons profissionais fiquem à margem por não saber se posicionar.

Como desenvolver essa habilidade?

Comece pequeno. Teste frases simples para expressar discordância ou pedir ajuda.

Use o “eu” em vez do “você”. Dizer “eu me sinto sobrecarregado” soa menos defensivo do que “você me sobrecarrega”.

Treine antes de situações difíceis. Ensaiar o que dizer aumenta a confiança e reduz o medo de errar.

Observe como os outros se comunicam. Repare nos colegas assertivos: como eles dizem “não”? Como pedem feedback?

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

Esses comportamentos podem ser aprendidos e, com o tempo, tornam-se naturais.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo