O que faz um especialista em ESG? Qual o salário? Saiba as principais dúvidas sobre a profissão

Não dá para negar que o ESG é uma das grandes tendências de negócio da década. O termo surgiu em 2004, de uma provocação do diplomata Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, e ganhou força. Passou a ser tema de destaque nos discursos de CEOs do mundo todo, entrou para a lista de prioridades das empresas de diferentes segmentos e ganhou visibilidade nos meios de comunicação.

O sucesso exigiu que organizações fossem atrás de candidatos capazes de apoiá-las na implementação de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Dessa demanda, nasceu uma oportunidade: profissionais que dominam ESG passaram a ser cada vez mais requisitados pelas empresas.

No entanto, ainda que em pleno crescimento, o setor de ESG pode gerar algumas dúvidas: o que faz um profissional nesse ramo? Qual o salário? Em que área pode atuar? Vale a pena? Veja algumas respostas para as dúvidas mais frequentes.

O que faz um especialista em ESG?

Um especialista em ESG tem a função de apoiar a empresa na implementação de ações voltadas para aspectos sociais, ambientais e de compliance. Isso significa que esse profissional é responsável por garantir que os valores ESG façam parte das companhias (nas estratégias, no clima organizacional, nos resultados etc).

Dentre as principais funções, estão:

Definir e implementar ações para reduzir o impacto ambiental das empresas;

Garantir a execução de estratégias de diversidade e inclusão;

Auxiliar a empresa na tomada de decisão;

Estabelecer canais de comunicação com parceiros e investidores.

Em que área um especialista em ESG pode atuar?

Diferentes setores estão convergindo para esse mercado. Por isso, não há restrições de área. É possível aplicar o ESG nas áreas de finanças, de comunicação, no setor jurídico e muitos outros. O leque de possibilidades é bem amplo e isso expande, ainda mais, as oportunidades ofertadas para profissionais especialistas em ESG.

É preciso formação na área?

Para especialistas do setor, capacitações com foco em ESG fazem diferença no currículo de candidatos que buscam iniciar ou alavancar suas carreiras na área.

Isso porque as estimativas mostram que menos de 1% dos profissionais estejam qualificados para as posições. O que diferencia o candidato que conquista uma promoção, se destaca na empresa ou migra de carreira são as formações que ele possui.

Por que ser um especialista em ESG?

O cenário para carreiras em ESG é bastante otimista. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, 15 milhões de empregos devem ser criados na área apenas na América Latina até 2030. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o cargo de especialista em ESG está entre as profissões com maior potencial de crescimento até 2027.

É um setor que combina salários competitivos, com propósito e possibilidade de crescimento profissional.

Qual o salário de um especialista em ESG?

Segundo dados do Guia Salarial Robert Half 2023, salários em carreiras de ESG variam de R$ 10 mil a R$ 35 mil mensais. Confira os salários para algumas posições.

Especialista em ESG: R$ 10 a R$ 15 mil

Gerente de ESG: R$ 16 a R$ 22 mil.

Head de ESG: R$ 22 a R$ 35 mil.

Como se tornar um especialista em ESG?

