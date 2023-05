O que é preposição? Veja exemplos para praticar

As preposições são um dos recursos gramaticais mais usados​​, mas também um dos elementos mais difíceis de entender e lembrar quando se trata de escrever corretamente.

Neste artigo, vamos dar uma visão geral do que são as preposições, usos comuns, regras básicas e dicas úteis para melhorar a maneira como você escreve preposições.

O que é preposição?

Uma preposição é uma classe de palavras usada para estabelecer relações entre palavras. Ela é muito comum em diversos idiomas e sua principal função é conectar outras partes da frase.

Dessa forma, as preposições são usadas para estabelecer relações no espaço ou no tempo, ou para relacionar um objeto ou ação com um lugar ou outra pessoa.

Além de estabelecer relações entre diferentes partes da frase, as preposições também podem ser usadas para dar significado a nomes, verbos e outras palavras. Por exemplo, a preposição com é usada para estabelecer uma relação entre dois verbos, como "correr com" e "cozinhar com". A preposição para pode ser usada para indicar a direção de um verbo, como "ir para" ou "sentar para".

Desse modo, a preposição é importante para a coesão e compreensão do texto, pois estabelece a subordinação entre os elementos. Assim, em alguns casos as preposições tornam-se fundamentais para o entendimento do contexto.

Por fim, vale destacar que preposições são palavras invariáveis, ou seja, não se flexionam em gênero, número e grau.

Tipos de preposição

A fim de facilitar nosso aprendizado, as preposições foram divididas em essenciais e acidentais:

Preposições essenciais

Preposições essenciais, como o próprio nome diz, são aquelas que atuam exclusivamente como preposições, ou seja, não exercem nenhuma outra função. Nesse sentido, são classificadas como essenciais as que seguem:

"a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás."

Exemplos:

Viajou até Barcelona para ver a filha

Estou correndo contra o tempo

Preposições acidentais

Nesse caso, as palavras não possuem originalmente a função de preposição, no entanto, acabam exercendo essa função dependendo do contexto da frase. São classificadas como preposições acidentais as seguintes:

“afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, entre outras”.

Exemplos

Conforme o combinado, segue o comprovante de depósito

Contração e a combinação de preposições

Vale lembrar que as preposições podem formar combinações e contrações com outras classes de palavras. Nesse sentido, duas situações podem ocorrer:

Contração

As preposições contraídas são formadas quando uma preposição é combinada com outras palavras, como artigos ou pronomes, e a forma original da preposição é modificada.

Um exemplo disso é a preposição "de" que pode se contrair com o artigo "o" e formar a preposição contraída "do".

Por exemplo:

Eu vou à casa do meu amigo do = de (preposição) + o (artigo)

João voltou da Bahia ontem da = de (preposição) + a (artigo)

Outra preposição contraída é a preposição "em", que pode se contrair com o artigo "a" e formar a preposição contraída "na".

O livro está na estante na = em (preposição) + a (artigo)

Quando a preposição "a" se une a um artigo ou pronome feminino, a crase é necessária, indicando a fusão da preposição "a" com o artigo ou pronome.

Por exemplo, na frase "Vou à escola", a preposição "a" indica a direção para a qual alguém está se deslocando, e o artigo definido feminino "a" se refere à escola. A junção dessas duas palavras exige o uso da crase, e a frase correta seria "Vou à escola"

Combinação

Já no caso da combinação, não ocorre redução da preposição, de modo que ela mantém todos os seus fonemas. Observe o exemplo abaixo:

Os diplomas foram entregues aos alunos aos = a (preposição) + os (artigo)

Aonde você acha que vai vestido assim? aonde = a (preposição) + onde (advérbio) = a (preposição) + onde (advérbio)

Locuções prepositivas

Uma locução prepositiva é formada ao unir duas ou mais palavras, sendo que a última delas necessariamente tem que ser uma preposição.

Os principais tipos de locuções prepositivas são formados com um advérbio ou locução adverbial seguido das preposições 'de', 'a' ou 'com'.

Sendo assim, a locução prepositiva estabelece uma relação entre os termos que a compõem, indicando, por exemplo, lugar, tempo ou modo. Algumas das locuções mais comuns são:

"de acordo com, em função de, atrás de, com respeito a, à medida que, por cima de, por causa de, perto de, junto de, junto a, abaixo de, acerca de, entre outras”.

Exemplos:

De acordo com o guia, chegaremos atrasados no encontro.

Entre outras tarefas, ainda preciso cuidar da casa

