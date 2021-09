O que é preciso para conquistar os melhores cargos e salários

O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais competitivo, e várias habilidades são exigidas dos profissionais. Por isso, a educação continuada tem se popularizado como uma estratégia para se manter atualizado. Isso significa que ser um especialista vai além de um simples título no currículo, pode ser um passaporte para conquistar os melhores cargos e salários.

Com ele, é possível ter acesso facilitado ao MBA em Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance desenvolvido pelas instituições. O curso é ministrado por renomados professores de mercado, experts, mestres e doutores. Veja alguns professores:

João Appolinário | Presidente e Fundador da Polishop, João está entre os empreendedores de maior sucesso no Brasil;

| Presidente e Fundador da Polishop, João está entre os empreendedores de maior sucesso no Brasil; Pedro Englert | Sócio de 5 Fintechs e CEO da StartSe. Ex-CEO do portal Infomoney e ex-sócio da XP Investimentos;

| Sócio de 5 Fintechs e CEO da StartSe. Ex-CEO do portal Infomoney e ex-sócio da XP Investimentos; Renata Moraes Vichi | Uma das mulheres mais respeitadas no mundo dos negócios, Renata é CEO do Grupo CRM ( Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffe).

Como funciona o MBA?

100% online;

Reconhecido pelo MEC;

Carga horária de 384 horas;

Doze meses de duração;

Sem necessidade de TCC;

Networking com a turma;

Como funciona o PIP

Por meio do programa, a EXAME Academy e a Unisinos Online patrocinam parte do seu investimento no MBA. Ou seja, as instituições vão investir em você e outros profissionais, com a missão de criar o máximo de oportunidades possíveis para que mais pessoas tenham acesso à educação continuada de qualidade e tornem-se especialistas preparados para assumirem as melhores vagas.

Quanto vou receber de desconto?

O valor do investimento no MBA em Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance em condições normais é de R$ 11.760,00. Mas ao fazer a matrícula no PIP é garantido um desconto de mais de 34%.

Dessa forma, o investimento do aluno é de R$ 7.176,00, valor que pode ser parcelado ou em até 24 vezes de R$ 299 sem juros. Para quem deseja investir à vista, o MBA sairá por R$ 5.382,00.

