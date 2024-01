PDI: o que é, modelo e como fazer seu Plano de Desenvolvimento Individual

O PDI é uma ferramenta usada para o desenvolvimento e retenção de talentos, além de ser importante para que a gestão e o RH acompanhem os principais desafios e oportunidades de melhoria nas áreas da empresa.

Tanto o time quanto a empresa saem ganhando, na medida em que um plano bem desenvolvido oferece uma série de benefícios que envolvem motivação, senso de pertencimento e cultura ligada a dados e resultados.

Para alcançar bons resultados no corporativo, devemos estar prontos para identificar melhorias e oportunidade de reforçar comportamentos positivos. E o PDI entra como um excelente aliado nesse processo.

Neste conteúdo, além de explicar o que é PDI, listamos seus principais benefícios e mostramos três modelos.

O que é PDI?

O PDI — Plano de Desenvolvimento Individual — é uma ferramenta no universo corporativo para trilhar um caminho de desenvolvimento na carreira do time.

O documento do PDI deve reunir informações como:

Pontos fortes e fracos do colaborador;

O que será feito para melhorar os pontos fracos;

O que será feito para maximizar os pontos fortes;

Em quanto tempo o plano de ação deverá ser colocado em prática;

Quais serão as métricas de acompanhamento;

Quais ferramentas a empresa deve fornecer para viabilizar os objetivos.

Qual a importância do PDI?

O Plano de Desenvolvimento Individual é importante porque alinha os objetivos pessoais do colaborador com os da empresa. Mas a ideia é ir além e oferecer maneiras práticas de desenvolver o time.

Com isso, temos profissionais mais engajados, lideranças motivadas e um ambiente favorável ao cumprimento de metas de maneira satisfatória. O PDI auxilia o RH a atuar de maneira mais estratégica, com processos movidos a dados e orientados para resultados.

Quais são as vantagens do PDI?

As vantagens do PDI podem ser percebidas tanto pelo colaborador, quanto pela empresa. Para o time, é percebido um aumento na motivação e propósito, enquanto aumenta-se a clareza sobre onde aquela pessoa está, onde ela quer chegar e como a companhia pode ajudá-la no processo.

Para a empresa — e também para o colaborador — percebemos uma melhoria no desempenho e entregas, já que é justamente esse o objetivo do PDI. Todavia, isso acontece de maneira documentada, com base em métricas e com uma previsão temporal, já que o plano deve conter um prazo de início e um de fim.

De forma geral, talentos são retidos, aumenta-se a taxa de engajamento do time e é possível recuperar profissionais que estejam entregando menos do que deveriam.

Um ambiente que reforça as qualidades individuais dos colaboradores está muito mais propenso a ter um clima organizacional positivo e saudável. O turnover, que pode tirar o sono de muitos gestores, tende a diminuir.

Como fazer um PDI?

Para fazer um PDI, comece analisando o cenário atual: quais são os pontos fracos e fortes do colaborador? A ideia do documento é maximizar os pontos fortes, ao mesmo tempo que os pontos fracos serão identificados e trabalhados.

Lembre-se, também, de entender junto ao colaborador quais são os seus objetivos individuais em relação à sua carreira e o que espera da empresa enquanto impulsionador da mesma.

Ao mesmo tempo, faça o exercício contrário: o que é esperado de uma pessoa que ocupa essa vaga e está nessa senioridade? Em seguida, cruze as informações e tente observar pontos de convergência e divergência entre colaborador e empresa. Tudo isso poderá ser trabalhado ao longo do PDI.

Com isso em mente, chegou a hora de traçar objetivos práticos que deverão viabilizar o desenvolvimento do colaborador. Esses objetivos podem ser gerais, mas é importante que possam ser metrificados de maneira prática.

Além desses indicadores, lembre-se de definir um período para que a gestão/RH possa fazer o devido acompanhamento da evolução e nortear o colaborador em relação ao que está funcionando e o que pode melhorar.

Para que tudo isso aconteça e o desenvolvimento seja percebido, a empresa deve oferecer ferramentas — que podem ser a contratação de algum software, por exemplo, ou simplesmente a realocação de tarefas menos prioritárias. Elas poderiam dificultar o colaborador de trabalhar em seus pontos de desenvolvimento.

Lembre-se, também, de alinhar a elaboração do PDI com o plano de carreira do colaborador. Esses dois documentos devem “conversar” entre si e representar de maneira clara a evolução de cada membro do time.

Modelo de PDI

Começamos o modelo de PDI pelas informações básicas do(a) colaborador(a).

Nome do colaborador Ana Ramos Área e Cargo Marketing/Analista sênior de Marketing Gestor Cláudio Gomes Pontos fortes Comunicativa, organizada, cumpre bem os prazos Pontos fracos Análise de dados e demora na elaboração de relatórios

Após entender que a colaboradora precisa melhorar na análise de dados e elaboração de relatórios, podemos pensar em objetivos como:

Objetivo 1 : trabalhar o senso analítico a partir da elaboração de planilhas

Prazo : 6 meses

Indicador de sucesso : elaborar uma planilha de análise de tráfego orgânico do site da empresa e outra para metrificar as conversões

Recursos: curso de Power B.I, alocação de um analista de dados da empresa para auxiliar na criação

Outro objetivo seria:

Objetivo 2: ser a pessoa responsável pela criação e apresentação dos relatórios trimestrais

Prazo: 1 ano

Indicador de sucesso: entregar todos os relatórios no prazo, fazer a apresentação para o time e garantir que as informações solicitadas pela gestão foram inseridas de maneira satisfatória

Recursos: realocação de outros prazos e tarefas na semana de produção do relatório, para que ela tenha tempo de produzi-lo com qualidade

Por fim, podemos pensar, também, em um modelo de PDI para reforçar pontos os quais a profissional já se destaca:

Objetivo 3: organizar os processos internos da equipe

Prazo: 6 meses

Indicador de sucesso: passar todas as tarefas do time para uma nova ferramenta de gestão

Recursos: ferramenta de gestão de tarefas

A melhor forma de fazer um PDI é por meio de uma planilha. Dessa forma, as informações ficam dispostas de maneira organizada e fácil de acompanhar.