O que é employer branding? Sofia Esteves e Lígia Oliveira lançam livro sobre o assunto da vez no RH

Por Ligia Oliveira é especialista em Employer Branding na Cia de Talentos, liderando projetos de Gestão de Marca Empregadora, Employee Experience, cultura organizacional, seleção e desenvolvimento

Imagine uma empresa que espera atrair, selecionar e manter as pessoas colaboradoras em constante desenvolvimento, de maneira que fiquem satisfeitas com o que desejam construir e, de fato, contribuam para o crescimento da empresa.

Imagine, agora, que essa empresa, por mais que entenda o valor desta pessoa profissional para sua marca, precise fazer seu desligamento de maneira responsável.

Esse processo, em cada uma das suas etapas, desde a atração e seleção, até o pós-desligamento, está associado à employer branding.

O conceito é um conjunto de estratégias e ações que uma empresa utiliza para criar uma reputação positiva e atrativa no mercado de trabalho e, portanto, tem tudo a ver com a experiência gerada às pessoas que fazem parte da organização.

Desenvolver uma estratégia sustentável para gestão de marca empregadora é essencial para que a marca alcance sucesso em seus desafios.

Para apoiar nesta construção, Sofia Esteves e eu acabamos de lançar o livro Employer Branding, uma publicação da Buzz Editora, que apresenta, de modo objetivo e aplicável, as práticas que levam a um posicionamento relevante como marca empregadora capaz de atrair, engajar e manter talentos.

Por que o employer branding é importante

É importante destacar que uma marca empregadora forte contribui para que a empresa se destaque entre a concorrência, conquiste os melhores profissionais e, consequentemente, alcance melhores resultados.

Dados do LinkedIn apontam que 96% das pessoas candidatas pesquisam a reputação de uma potencial contratante antes de mudar de emprego.

E, segundo a pesquisa Carreira dos Sonhos, da Cia de Talentos, 47% das pessoas jovens recorrem às redes sociais e ao site da empresa para conhecer melhor a empresa antes de trabalhar nela.

O que isso mostra, efetivamente? Que mesmo que uma marca não esteja tão preocupada com a própria reputação gerada por ela, outras pessoas estão de olho nisso.

Como especialistas, Sofia em Gestão de Pessoas e, também, fundadora da Cia de Talentos, e eu em Employer Branding, escrevemos o livro para ampliar o acesso aos temas “cultura e engajamento” às pessoas que atuam nessa área, como colaboradoras ou gestoras nas empresas, com destaque para as lideranças.

Afinal, quem entrega a boa experiência aos clientes, melhorando a performance de um negócio, são as suas pessoas e é fundamental que elas tenham esta clareza.

Como criar um bom employer branding

Volto ao início deste texto destacando que employer branding muitas vezes começa na atração, mas passa por todos os pontos de contato com as pessoas, desde uma ativação da marca empregadora no mercado até depois do desligamento de pessoas colaboradoras.

É importante para disseminar cultura, expandir e fortalecer a presença da marca, ter processos seletivos mais assertivos e eficazes, além de fidelizar talentos na organização através de uma experiência de trabalho significativa e, consequentemente, reduzir turnover.

Os recentes casos de desligamentos de grandes empresas e startups chamou a atenção para temas como demissão humanizada, uma das estratégias que precisam estar contempladas dentro da proposta de employer branding.

Quais são os passos a seguir para consolidar a marca empregadora

A teoria e a prática do processo de criação, gestão e consolidação da marca empregadora passam por etapas essenciais e, a seguir, listo cinco dos oito passos que abordamos e explicamos no livro Employer Branding, com foco no desenvolvimento de uma estratégia de gestão de marca empregadora eficiente:

Identificar o tipo de talento que a empresa precisa: realizar boas contratações tem impactos financeiros positivos e, por isso, analisar e escolher o perfil correto é fundamental. Avaliar como as pessoas percebem a marca de dentro para fora: as pessoas colaboradoras são excelentes termômetros para identificar as métricas e traçar as estratégias para manter a marca forte. Envolver e engajar a liderança constantemente: treinamentos, formações, pesquisas. Existem diferentes formas para medir o envolvimento da liderança e entender o que pode ser melhorado para que estejam cada vez mais envolvidos com a marca. Analisar o nível de proficiência organizacional em employer branding: para saber como a empresa está diante do mercado, e como pode melhorar, é necessário medir e entender o nível de excelência almejado ou já conquistado. Desenvolver influenciadores da marca empregadora: o employer experience, ou a experiência do colaborador, é a melhor forma de mensurar como a marca empregadora está desenvolvendo suas estratégias. Quando os profissionais de uma empresa tornam-se embaixadores ou influenciadores da marca, temos um salto de excelência.

Ao longo de todo o livro, Sofia e eu buscamos a aplicação de uma metodologia aplicável a empresas de todos os segmentos.

Por que prestar atenção ao tema

Nossa proposta é possibilitar que diferentes negócios compreendam e apliquem as estratégias de employer branding para que a marca possa crescer de maneira exponencial e sustentável.

No livro, incluímos alguns cases de empresas que são, do ponto de vista de employer branding, um exemplo de boas estratégias para o fortalecimento da empresa.

Além disso, com uma análise da pesquisa Carreira dos Sonhos dos últimos anos, observamos como a boa percepção que as pessoas têm das empresas pode impactar na escolha de carreira dos profissionais.

Um livro para consolidar marcas empregadoras, fortes e com propósito, que possam atrair e engajar pessoas estratégicas para os negócios.

Mais do que oferecer um manual para o desenvolvimento e a gestão de marca empregadora, queremos que esse livro seja uma semente de mudanças efetivas e necessárias de mentalidade dentro das organizações.

É preciso ter ações consistentes para que as marcas e empresas prosperem.