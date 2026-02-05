O que Carlos Brito aprendeu ao liderar a maior cervejaria do mundo — e como aplicar isso na carreira

Liderar uma organização global exige muito mais do que bons resultados no curto prazo. Exige visão estratégica, capacidade de formar pessoas e decisões que permanecem mesmo quando o líder já não está mais ali.

Foi esse o desafio enfrentado por Carlos Brito ao longo de 16 anos à frente da AB InBev, período em que transformou a empresa na maior cervejaria do mundo. Hoje CEO do Belron Group, Brito compartilha os aprendizados dessa trajetória em uma masterclass online e gratuita de Liderança e Gestão, criada para profissionais que querem evoluir da execução para a tomada de decisões estratégicas.

Mais de 1.500 pessoas já assistiram à aula — e o conteúdo vai muito além de conceitos teóricos.

O que está por trás de uma liderança que constrói empresas de sucesso

Resultados consistentes não surgem por acaso. Eles são consequência direta de escolhas, cultura e pessoas certas nos lugares certos.

Na masterclass, Carlos Brito aprofunda os pilares que sustentaram a expansão global da AB InBev: disciplina estratégica, autonomia com responsabilidade e foco radical em gente boa.

O conteúdo mostra como identificar talentos, formar equipes multifacetadas e manter times engajados mesmo em ambientes de alta pressão. Mais do que crescer, o desafio é sustentar o crescimento, e isso começa pela liderança.

Da liderança ao legado: decisões que permanecem no tempo

Ao longo da carreira, Brito defendeu um modelo de gestão que vai além da performance financeira. Ética, empatia e comunicação clara aparecem como elementos centrais para construir organizações que aprendem e evoluem continuamente.

Na masterclass, ele discute como líderes podem criar ambientes de aprendizado, colaboração e responsabilidade, preparando suas empresas — e suas próprias carreiras — para um futuro cada vez mais complexo.

O foco não está apenas em comandar, mas em formar líderes que se multiplicam.

Começar a pensar como CEO antes do cargo chegar

Nem todo profissional que lidera uma área se sente preparado para pensar como CEO. A masterclass parte justamente desse ponto: como desenvolver, desde cedo, a mentalidade estratégica necessária para assumir posições de maior impacto.

Carlos Brito compartilha sua trajetória pessoal e mostra como autonomia, boa comunicação e empatia se tornaram a base do seu modelo de liderança. São aprendizados práticos, aplicáveis a diferentes níveis de carreira — do jovem talento ao gestor experiente.

Para quem essa masterclass faz sentido

A aula é indicada para quem busca:

Desenvolver habilidades reais de liderança e gestão

Construir equipes engajadas e de alta performance

Transformar desafios em oportunidades estratégicas

Construir um legado profissional consistente

Não se trata de inspiração vazia, mas de método, visão e decisões que funcionaram em escala global.

Aprendizado com impacto comprovado

A masterclass faz parte do ecossistema educacional do Na Prática, plataforma criada pela Fundação Estudar e que, desde 2024, integra a filantropia do BTG Pactual.

De acordo com pesquisa de impacto realizada em parceria com a FGV, alunos dos cursos do Na Prática registraram:

20% de aumento médio salarial anual

49% relataram mudança na atitude profissional

Mais de 120 mil alunos impactados

Os números reforçam o que o conteúdo entrega: transformação prática de carreira.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

Como formar e manter times engajados e eficientes

A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

