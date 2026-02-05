O que Carlos Brito aprendeu ao liderar a maior cervejaria do mundo — e como aplicar isso na carreira

Carlos Brito, presidente da AB Inbev (Claudio Gatti/Exame)
Redatora
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15h53.
Liderar uma organização global exige muito mais do que bons resultados no curto prazo. Exige visão estratégica, capacidade de formar pessoas e decisões que permanecem mesmo quando o líder já não está mais ali.
Foi esse o desafio enfrentado por Carlos Brito ao longo de 16 anos à frente da AB InBev, período em que transformou a empresa na maior cervejaria do mundo. Hoje CEO do Belron Group, Brito compartilha os aprendizados dessa trajetória em uma masterclass online e gratuita de Liderança e Gestão, criada para profissionais que querem evoluir da execução para a tomada de decisões estratégicas.
Mais de 1.500 pessoas já assistiram à aula — e o conteúdo vai muito além de conceitos teóricos.
COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito
Resultados consistentes não surgem por acaso. Eles são consequência direta de escolhas, cultura e pessoas certas nos lugares certos.
Na masterclass, Carlos Brito aprofunda os pilares que sustentaram a expansão global da AB InBev: disciplina estratégica, autonomia com responsabilidade e foco radical em gente boa.
O conteúdo mostra como identificar talentos, formar equipes multifacetadas e manter times engajados mesmo em ambientes de alta pressão. Mais do que crescer, o desafio é sustentar o crescimento, e isso começa pela liderança.
Ao longo da carreira, Brito defendeu um modelo de gestão que vai além da performance financeira. Ética, empatia e comunicação clara aparecem como elementos centrais para construir organizações que aprendem e evoluem continuamente.
Na masterclass, ele discute como líderes podem criar ambientes de aprendizado, colaboração e responsabilidade, preparando suas empresas — e suas próprias carreiras — para um futuro cada vez mais complexo.
O foco não está apenas em comandar, mas em formar líderes que se multiplicam.
Nem todo profissional que lidera uma área se sente preparado para pensar como CEO. A masterclass parte justamente desse ponto: como desenvolver, desde cedo, a mentalidade estratégica necessária para assumir posições de maior impacto.
Carlos Brito compartilha sua trajetória pessoal e mostra como autonomia, boa comunicação e empatia se tornaram a base do seu modelo de liderança. São aprendizados práticos, aplicáveis a diferentes níveis de carreira — do jovem talento ao gestor experiente.
A aula é indicada para quem busca:
Não se trata de inspiração vazia, mas de método, visão e decisões que funcionaram em escala global.
O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se
A masterclass faz parte do ecossistema educacional do Na Prática, plataforma criada pela Fundação Estudar e que, desde 2024, integra a filantropia do BTG Pactual.
De acordo com pesquisa de impacto realizada em parceria com a FGV, alunos dos cursos do Na Prática registraram:
Os números reforçam o que o conteúdo entrega: transformação prática de carreira.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.
Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.
Ao se inscrever, você terá acesso a:
As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA