O que a Geração Z espera das empresas em que vai estagiar ainda em 2023?

A Geração Z, nascida entre meados dos anos 1995 e meados dos anos 2010, está prestes a se tornar uma das forças de trabalho mais influentes do mundo. À medida que esses jovens se preparam para ingressar no mercado de trabalho e estagiar em 2023, é fundamental compreender o que eles esperam das empresas onde escolherão estagiar.

Esses jovens trazem consigo uma série de expectativas únicas, que podem desafiar as empresas a repensar suas estratégias de atração e retenção de talentos. Aqui, iremos explorar o que esses jovens talentos estão buscando em suas experiências de estágio.

Propósito e Valores

A Geração Z é conhecida por seu desejo de trabalhar em organizações que compartilhem seus valores. Os estagiários dessa geração esperam que as empresas tenham um propósito claro e que sejam socialmente responsáveis. Eles querem contribuir para causas significativas e ver o impacto positivo de seu trabalho. As empresas que demonstram um compromisso genuíno com questões ambientais, sociais e éticas terão uma vantagem na atração desses talentos.

Diversidade e Inclusão

A diversidade e a inclusão são prioridades fundamentais para esses jovens. Esses estagiários esperam que as empresas promovam ambientes de trabalho onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas, independentemente de raça, gênero, orientação sexual ou origem étnica. Eles buscam empresas que estejam comprometidas em criar equipes diversas e em promover a igualdade de oportunidades.

Flexibilidade

A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção do trabalho remoto e flexível, e a Geração Z valoriza profundamente essa flexibilidade. Os estagiários esperam que as empresas ofereçam opções de trabalho flexíveis, permitindo que eles equilibrem suas responsabilidades profissionais com suas vidas pessoais. Empresas que adotam políticas de trabalho flexíveis têm mais chances de atrair e reter talentos mais jovens sem sombra de dúvidas.

Desenvolvimento Profissional

Os estagiários dessa geração estão ávidos por aprender e crescer em suas carreiras. Eles esperam que as empresas ofereçam oportunidades de desenvolvimento profissional, treinamento contínuo e programas de mentoria. A possibilidade de adquirir novas habilidades e avançar em suas carreiras é um fator crucial na escolha de um estágio.

Tecnologia Avançada

Como uma geração que cresceu imersa na tecnologia, os estagiários esperam que as empresas utilizem tecnologia avançada em seus processos de trabalho. Eles estão familiarizados com ferramentas digitais e esperam que as empresas estejam alinhadas com as últimas tendências tecnológicas. Isso inclui sistemas de comunicação eficazes, automação de tarefas e a integração de tecnologias emergentes como a inteligência artificial.

Feedback e Reconhecimento

A Geração Z valoriza o feedback regular e o reconhecimento pelo seu trabalho. Os estagiários esperam que as empresas proporcionem avaliações construtivas e oportunidades de crescimento com base no desempenho. Reconhecer e recompensar o esforço e a dedicação desses jovens talentos é essencial para mantê-los engajados e motivados. Lembrando que eles não só querem, mas como precisam, isso fará com que eles cresçam e acelerem sua maturidade no mundo corporativo.

Se adaptar às expectativas únicas dessa geração faz parte da jornada de qualquer empresa, assim como fizeram para com os Millennials, agora é a vez da Geração Z.

Isso inclui promover um propósito claro e valores alinhados, promover a diversidade e a inclusão, oferecer flexibilidade, investir em desenvolvimento profissional, adotar tecnologia avançada e fornecer feedback e reconhecimento regulares. As empresas que incorporarem esses elementos em sua cultura e práticas de trabalho estarão bem-posicionadas para atrair os estagiários da Geração Z e construir uma força de trabalho talentosa e diversificada para o futuro.

