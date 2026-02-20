Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O que a geração Z aprendeu sobre o trabalho que millennials levaram anos para descobrir

Mais impacientes e protagonistas, jovens de 22 a 35 anos estão redefinindo o que significa ter alta performance na carreira

Geração Z: relatório da Oxford Economics aponta mercado travado, salários menores e mais jovens vivendo com os pais, cortando bilhões em gastos essenciais. (Getty Images/Reprodução)

Geração Z: relatório da Oxford Economics aponta mercado travado, salários menores e mais jovens vivendo com os pais, cortando bilhões em gastos essenciais. (Getty Images/Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Enquanto muitos millennials acreditaram que o sucesso viria como consequência natural de anos de dedicação dentro de uma mesma empresa, a geração Z não aceita esperar tanto tempo. 

Para os jovens que estão entrando ou avançando no mercado de trabalho hoje, crescer rápido e conquistar reconhecimento não é uma ambição distante, mas uma necessidade imediata.

Esse novo olhar está mudando as expectativas dentro das organizações e também gerando ansiedade em quem sente que trabalha demais, mas não entrega resultados proporcionais. 

É nesse cenário que surgem programas de desenvolvimento capazes de transformar o esforço em impacto real, acelerando trajetórias que antes levariam anos.

A diferença de mentalidade

A geração Z não vê o trabalho apenas como uma linha reta de promoções graduais. Para eles, autoliderança, foco em resultado e aprendizado contínuo valem mais do que tempo de casa. 

Essa lógica os torna mais abertos a arriscar, mudar de área ou até empreender, ainda jovens, enquanto buscam propósito e crescimento ao mesmo tempo.

Já os millennials, em sua maioria, seguiram a lógica tradicional de acreditar que experiência acumulada e longas jornadas seriam suficientes para conquistar o próximo cargo. 

O contraste explica por que tantos jovens de hoje parecem estar sempre “com pressa” e por que tantas empresas já começam a rever suas políticas de reconhecimento e desenvolvimento.

Segundo o Deloitte 2024 Gen Z & Millennial Survey, quase 9 em cada 10 representantes da Geração Z e dos millennials afirmam que o propósito é essencial para a satisfação no trabalho.

A Alura reforça essa percepção: a Geração Z prioriza crescimento acelerado, autonomia e oportunidade de aprendizado constante, além de flexibilidade e ambientes que valorizem o propósito.

O que realmente acelera uma carreira

O que diferencia os profissionais que crescem rápido é a capacidade de execução. Transformar metas em entregas consistentes, mobilizar pessoas, construir redes de relacionamento e manter integridade são pontos de virada que definem o futuro de uma carreira.

É esse conjunto de competências (ambição, protagonismo, foco em resultado, rede, integridade e aprendizado contínuo) que tem se tornado o novo passaporte para promoções e liderança.

Quando a prática faz diferença

Histórias de jovens que transformaram um desafio em sala de aula em grandes negócios comprovam essa tendência. A fundadora da Gupy, Mariana Dias, saiu do Execução de Alta Performance do Na Prática com o protótipo que se tornaria uma das maiores plataformas de recrutamento do Brasil.

DO ESCRITÓRIO À LIDERANÇA: transforme esforço em resultado real. No curso Execução de Alta Performance, você aprenderá a executar com consistência, conquistar reconhecimento e abrir portas que muitos só alcançam após anos de experiência. As vagas são limitadas 

O mesmo aconteceu com César Filho, que criou a WeCancer, e com Júlia Evangelista, que fundou a Oficina de Inverno.

Esses exemplos mostram que não basta esperar que a experiência se acumule, é preciso agir, testar, errar e aprender rápido. A geração Z entendeu isso antes, e está colhendo os frutos de uma mentalidade de execução imediata.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais
  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede
  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente
  • Reconhecimento profissional mais rápido
  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país
  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa PráticaNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

Os cinco hábitos que aumentam sua inteligência emocional, segundo professor de psicologia de Harvard

Três lições deste CEO sobre liderança que todo gestor precisa dominar

Quatro perguntas que devem estar no checklist estratégico antes de qualquer reunião

O segredo por trás dos 50 anos de uma floricultura, segundo seu fundador

Mais na Exame

Esporte

Jogos Olímpicos de Inverno: confira programação e horários desta sexta, 20

Carreira

Os cinco hábitos que aumentam sua inteligência emocional, segundo professor de psicologia de Harvard

Pop

BBB 26: entenda a dinâmica da sexta semana de programa

Mundo

Parlamento da Venezuela aprova lei de anistia para presos políticos por unanimidade