O próximo CEO: estudo revela o cargo com maior chance de chegar ao topo nas grandes empresas

Com uma faixa salarial que pode chegar aos 6 dígitos mensais, o Chief Executive Officer (CEO) é um dos cargos mais cobiçados do mundo corporativo e frequentemente olhado com atenção por jovens profissionais que sonham em alcançar o topo ao longo de suas carreiras.

Mas chegar ao posto de liderança é apenas o resultado de uma carreira construída ao longo de anos de experiência e exige um planejamento estratégico da carreira.

Saber traçar passos que permitam a evolução constante e desenvolvimento de habilidades e competências diversas é essencial para todos que desejam assinar seus nomes como CEO de uma corporação.

A pergunta é: por onde começar?

Para responder essa pergunta, a renomada consultoria de negócios americana Spencer Stuart realizou um estudo detalhado sobre a trajetória profissional de executivos em grandes corporações e apontou um caminho possível.

Os resultados apontam um cargo que, mais do que qualquer outro, serve como trampolim para a posição de CEO: o Chief Financial Officer (CFO).

O papel do CFO na escalada para a liderança

O CFO é o responsável pela gestão financeira da empresa, atuando diretamente na análise de investimentos, estruturação de capital, controle de custos e maximização dos resultados financeiros.

Esse conjunto de responsabilidades faz com que esses profissionais desenvolvam uma visão holística do negócio, o que os torna candidatos naturais à posição máxima dentro da organização.

Segundo o estudo da Spencer Stuart, 27% dos CEOs das empresas listadas no FTSE 100 – índice que reúne as 100 ações mais representativas da Bolsa de Valores de Londres – ocuparam anteriormente a função de CFO. Esse percentual sobe para 50% quando se analisam as dez maiores companhias do índice.

Geralmente, a escolha para serem os sucessores quando há uma vaga para a alta liderança acontece pela experiência acumulada e o conhecimento profundo de negócio que envolve o cargo. Eles costumam preencher os requisitos necessários por terem conhecimento de todas as áreas de negócio e funcionais da empresa.

Além disso, costumam ser sintonizados com dados e métricas, têm forte relacionamento com stakeholders e estão intimamente ligados ao desempenho da empresa, fatores cruciais para bons candidatos à cadeira.

Como destaca um dos líderes participantes da pesquisa, “o dinheiro é a coisa que lubrifica toda a máquina” e ao estar à frente disso, o faz ter uma visão integral do negócio por entenderem a “anatomia da empresa por meio dos números”.

A transição de CFO para CEO: desafios e ajustes

Apesar da vantagem estratégica, a migração da cadeira financeira para a liderança máxima não acontece de forma automática.

Para que um CFO seja considerado apto a assumir a posição de CEO, é fundamental que ele amplie sua mentalidade de gestão, passando de uma abordagem voltada para custos e controle financeiro para uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento de negócios e crescimento organizacional.

O CFO precisa se tornar um verdadeiro estrategista, dominando não apenas os números, mas também as dinâmicas de mercado, inovação, liderança de equipes e construção de cultura corporativa. Esse processo de transição exige preparação contínua.

