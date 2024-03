O princípio de liderança mais controverso de Mark Zuckerberg

O CEO da Meta, controladora do Facebook, Instagram e Whatsapp, Mark Zuckerberg, disse que um de seus princípios "mais controversos" como líder empresarial é que ele não gosta de delegar responsabilidades. Ele deu a declaração a um episódio do podcast "Morning Brew Daily", lançado na última sexta-feira, 1º.

"Acho que provavelmente uma das minhas coisas de liderança ou gestão mais controversas é que eu na verdade não acredito muito em delegar", disse ele. "Eu meio que acho que a maneira como um fundador deve trabalhar é que você basicamente deve tomar o máximo de decisões e se envolver em tantas coisas quanto possível", continuou ele.

"Quero dizer, você precisa saber onde estão seus limites e onde você está apenas sobrecarregando as pessoas porque está envolvido em algo de forma negligente e não tem todo o contexto, mas não sei. Você precisa de todas essas outras pessoas incríveis porque não importa quanto tempo dedique a todas essas coisas, ainda haverá tantas coisas que eu não posso fazer".

Ele continuou: "Isso é algo que, acho que, com o tempo, fui ficando mais confiante, apenas sentindo que sim, posso me aprofundar em tudo isso e sim, nem tudo vai dar certo no curto prazo, mas você apenas aprende, repete e faz um bom trabalho ao longo de um longo período de tempo."

Outros aspectos da abordagem de Zuckerberg para administrar o Meta têm sido examinados nos últimos anos em meio a várias rodadas de demissões que afetaram mais de 20.000 funcionários.

Zuckerberg atribuiu alguns dos cortes anteriores ao erro no momento de grandes investimentos, incluindo na tecnologia metaverso, e à necessidade de reduzir após a contratação excessiva durante o boom tecnológico e de comércio eletrônico da pandemia.

No ano passado, ele proclamou um "ano de eficiência" na tentativa de tornar o Meta mais enxuto, eliminando algumas camadas de gerenciamento intermediário.