O prêmio que revela jovens líderes no Brasil abre pré-inscrição para a edição 2026

Em um país onde milhares de estudantes disputam atenção e oportunidades, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário surge como um dos programas mais relevantes para quem deseja avançar na carreira ainda durante a graduação.

Criado para reconhecer jovens com trajetória acadêmica consistente e experiências de impacto prático, o prêmio tem se consolidado como uma vitrine para talentos de todo o Brasil.

A pré-inscrição para a edição de 2026 já está aberta e promete repetir — ou superar — a procura de anos anteriores.

Em 2025, mais de 8.000 estudantes iniciaram o processo e apenas 15 chegaram ao topo, conquistando a imersão em São Paulo e formação exclusiva em liderança empreendedora.

Uma jornada em cinco etapas

O processo seletivo do prêmio foi desenhado para avaliar o potencial real de liderança. Tudo começa com a triagem, que analisa critérios de elegibilidade e um primeiro olhar sobre projetos, pesquisas e iniciativas práticas conduzidas pelos candidatos.

Depois, os aprovados avançam para entrevista individual e, na sequência, para uma banca final formada por especialistas em carreira, impacto e educação.

A etapa seguinte apresenta o resultado dos finalistas, que então se preparam para o momento mais aguardado, o evento de premiação. É nesse encontro que os jovens conhecem outros talentos do país, ampliam repertório e passam a integrar uma comunidade nacional de protagonistas.

Imersão em São Paulo com tudo pago

Os 15 finalistas embarcam para uma experiência presencial em São Paulo, com despesas de viagem, hospedagem e alimentação totalmente custeadas. Durante a imersão, os jovens participam de um curso de 12 horas de Liderança Empreendedora, com conteúdos práticos voltados ao desenvolvimento de carreira, tomada de decisão, inovação e construção de projetos de impacto.

Além da formação, a cerimônia de premiação se transforma em um espaço de reconhecimento público, algo que, segundo dados do próprio programa, é valorizado por 91% dos universitários. Visibilidade, networking e chancela de credibilidade tornam-se ativos importantes no início da vida profissional.

Reconhecimento que amplia portas

O Prêmio Na Prática não é apenas uma distinção simbólica, ele tem mudado a trajetória de jovens que, muitas vezes, ainda não sabem como destacar suas conquistas em meio à competitividade universitária.

Ao longo dos anos, a premiação tem colocado holofote em estudantes de regiões diversas — do Norte ao Sul do país — reforçando que protagonismo não é questão geográfica, mas de consistência, esforço e visão de futuro. Projetos acadêmicos, iniciativas voluntárias, pesquisas aplicadas e experiências profissionais contam pontos, desde que demonstrem impacto claro e capacidade de execução.

A pré-inscrição para 2026 já está aberta

Participar do prêmio não exige taxa de inscrição e pode ser o primeiro passo para um futuro mais promissor. Para estudantes entre 18 e 34 anos, de qualquer curso e universidade, a pré-inscrição funciona como um “passaporte inicial” para quem busca reconhecimento e oportunidades concretas.

Agora, com a nova edição, o Na Prática abre as portas novamente para jovens que desejam transformar suas histórias em narrativas capazes de mover pessoas, projetos e organizações.

Conquiste o reconhecimento que sua jornada merece

Se você quer que seu talento seja visto, essa é a hora. O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário é a porta de entrada para jovens que desejam reconhecimento nacional, ampliação de rede e um salto real na carreira, e a próxima edição já começou a se formar.

Ao fazer sua pré-inscrição, você se aproxima de:

Uma imersão completa em São Paulo com tudo pago, ao lado dos 15 jovens mais promissores do país;

Um curso exclusivo de 12 horas de Liderança Empreendedora, oferecido pelo Na Prática;

Avaliação criteriosa de trajetória, projetos e impacto real, feita por especialistas;

Visibilidade nacional, com chancela do Na Prática e do Instituto BTG;

Acesso a uma rede altamente qualificada de jovens líderes, que pode mudar sua trajetória.

A maior parte dos universitários quer visibilidade, carreira e conexões, mas poucos vão atrás da oportunidade certa. Este prêmio é essa oportunidade.

Você não paga nada para participar, só precisa decidir quando seu protagonismo começa. Garanta sua pré-inscrição e coloque seu nome entre os jovens que fazem a diferença.

