O plano por trás do império de beleza que surpreendeu o mercado e hoje vale bilhões de dólares

Hailey Bieber (Rhode/Divulgação)
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15h58.
Em apenas alguns anos, a marca de beleza Rhode, fundada por Hailey Bieber, atingiu a marca bilionária em valor de mercado.
Mais do que uma empresa impulsionada pelo peso de uma celebridade, a Rhode se tornou um estudo de caso sobre como autenticidade de marca, disciplina estratégica e inovação comercial podem transformar um negócio em um ativo corporativo de alto valor. As informações foram retiradas de Fast Company.
Embora seja fácil atribuir o sucesso da Rhode apenas à fama da fundadora, o crescimento foi sustentado por uma estratégia clara de posicionamento.
A marca construiu uma narrativa consistente, conectada ao estilo de vida e aos valores de Hailey, criando identificação cultural com consumidores e fortalecendo sua base de clientes fiéis.
No mercado de finanças corporativas, isso demonstra como identidade e propósito bem definidos não são apenas ativos intangíveis, mas fatores que se refletem diretamente no valuation e na atratividade de investimentos.
O grande desafio em casos de rápido crescimento está no equilíbrio entre a capacidade de gerar atenção e engajamento e a consistência da proposta de valor ao longo do tempo).
Em finanças corporativas, esse equilíbrio é essencial, uma vez que buscar ganhos imediatos pode impulsionar números de curto prazo, mas sem consistência estratégica, o risco é de erosão de marca e perda de confiança do mercado.
A Rhode evitou esse erro ao investir em posicionamento sólido, canais de distribuição diversificados e comunicação autêntica, sinalizando ao mercado que não era apenas uma marca passageira, mas uma empresa preparada para expansão sustentável.
A ascensão da Rhode reforça que, em um mercado competitivo, inovação e disciplina financeira caminham juntas.
O valor bilionário conquistado pela marca não veio apenas de uma imagem pública forte, mas da capacidade de traduzir autenticidade em uma operação sólida e escalável.
O sucesso bilionário da Rhode demonstra que, no mercado atual, a capacidade de transformar propósito em performance financeira não é mais opcional, mas sim fundamental para a sobrevivência e crescimento empresarial.
