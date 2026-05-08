O número de vagas de nível inicial que exigem habilidades em IA quase dobrou em 2026, diz estudo

Quem entra no mercado de trabalho agora, vai se deparar com uma realidade bem diferente de alguns anos atrás. Agora, dominar inteligência artificial é praticamente um pré-requisito de seleção. Essa foi a conclusão de um relatório da Handshake, uma plataforma de emprego para jovens profissionais.

Em março de 2026, 10,3% das vagas de estágio anunciadas na plataforma mencionaram habilidades em IA. Nas vagas em tempo integral para jovens em começo de carreira, a palavra-chave IA aparecia em 4,2% das vagas. O estudo aponta que esses valores são quase o dobro dos índices registrados em 2025.

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O valor muda bastante de acordo com o setor. Em tecnologia, a exigência de IA aparece em 32% das vagas; no mercado financeiro, 7,4%; no marketing, 5,4%.

“Os empregadores estão percebendo que essa nova geração de trabalhadores traz consigo habilidades específicas em relação à IA”, afirma Christine Cruzvergara, diretora de estratégia educacional da Handshake. “Eles estão buscando jovens talentos para ajudá-los a construir os processos e fluxos de trabalho de que precisam em suas organizações”, diz ela à CNBC Make It.

Diante desse cenário, a capacitação deixa de ser uma escolha individual e passa a ser uma necessidade de mercado. Especialistas afirmam que não basta mais saber que a IA existe ou ter testado uma ferramenta ou outra: o diferencial está em entender como aplicar a tecnologia ao próprio dia a dia para acelerar entregas, qualificar análises ou estruturar processos.

Para quem está começando, isso significa tratar o aprendizado em IA com a mesma seriedade com que outras gerações encararam o domínio do pacote Office ou de plataformas de gestão. Para os profissionais que já estão no mercado, o movimento é igualmente urgente, dizem especialistas.

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Ignorar a curva de adoção da IA significa correr o risco de ficar para trás justamente no momento em que as empresas começam a rever fluxos de trabalho e estruturas de equipe. Buscar atualização e experimentar a tecnologia são formas de transformar a IA de ameaça em alavanca de carreira.

No fim, a mensagem é que a capacitação em IA não substitui as competências fundamentais – pensamento crítico, comunicação, criatividade e capacidade de resolver problemas continuam no centro. Mas, sem o domínio dessas ferramentas, fica cada vez mais difícil colocar essas competências para trabalhar no ritmo que o mercado passou a exigir.

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME apresenta o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

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