O novo petróleo do mercado? Descubra por que as carreiras em finanças nunca estiveram tão aquecidas

Imagine um cenário em que a inteligência artificial otimiza operações bancárias, enquanto criptomoedas e soluções em blockchain ganham espaço em grandes instituições, corretoras e bancos. O que antes parecia ficção científica está se tornando realidade — e alimenta as discussões sobre o futuro das finanças. Afinal, IA e cripto podem ser consideradas o “novo petróleo”? Segundo especialistas em carreira, a resposta é sim.

Ao adotar soluções de inteligência artificial para análise de riscos, identificação de fraudes e até mesmo para a criação de robôs de investimento mais assertivos, o mercado financeiro está se remodelando e abrindo portas para quem quer investir em uma carreira na área.

O desenvolvimento de protocolos de blockchain e de iniciativas digitais — como PIX e o DREX no Brasil — também ilustram essa tendência.

Mas como esse cenário impacta a carreira de quem deseja atuar (ou crescer) no mercado financeiro? A seguir, vamos entender por que essas mudanças se traduzem em grandes oportunidades e como você pode se preparar para aproveitá-las ao máximo.

O ‘boom’ de IA e cripto

A aplicação de IA em operações financeiras tem sido mais rápida do que se imaginava. Algumas fintechs já utilizam algoritmos complexos para traçar perfis de investimento e propor carteiras personalizadas com base em análise de dados, aprendizados preditivos e machine learning.

A consultoria PwC estima que, até 2030, a IA poderá adicionar até US$ 15,7 trilhões à economia global, impactando diretamente o setor bancário.

Além disso, as tecnologias em torno do mercado cripto seguem conquistando espaço em segmentos como remessas internacionais, prevenção de fraudes e até mesmo na emissão de moedas digitais de bancos centrais (caso do DREX, no Brasil).

Grandes players tradicionais — como bancos de investimento e gestoras — agora buscam especialistas em cripto para compor equipes de análise e desenvolvimento de produtos. Toda essa movimentação cria uma demanda crescente por profissionais que, além de entenderem a lógica do mercado financeiro, dominem soluções tecnológicas.

Segundo a Robert Half, posições ligadas a análise de dados, tecnologia e finanças estão entre as mais promissoras para 2025, com salários que podem facilmente ultrapassar R$ 30 mil mensais.

Por que o mercado financeiro é uma opção atraente

O mercado financeiro já não se resume a bancos tradicionais e corretoras de valores. Hoje, fintechs, exchanges de criptomoedas e empresas de tecnologia que lidam com pagamentos e soluções de IA estão contratando em ritmo acelerado.

Esse ecossistema, porém, ainda carece de profissionais qualificados que unam visão estratégica, conhecimento em economia e uma pegada inovadora capaz de propor soluções ágeis e eficientes.

Além do setor privado, órgãos reguladores e empresas de consultoria também buscam especialistas para avaliar riscos e oportunidades relacionados à adoção de criptos e sistemas de inteligência artificial. É um momento em que todos querem entender, explorar e inovar, abrindo portas para quem estiver preparado.

Diante disso tudo, o setor oferece:

Altas perspectivas de remuneração;

Variedade de segmentos, como bancos digitais, corretoras e fintechs;

Constante inovação.

Portanto, se você busca um ambiente desafiador, dinâmico e potencialmente muito lucrativo, o mercado financeiro pode ser o caminho ideal.

