Carreira

O novo padrão de liderança que a Geração Z está exigindo – e você deve adotar para ter sucesso

Jovens profissionais exigem propósito, autonomia e empatia no ambiente de trabalho

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h02.

A chegada da Geração Z ao mercado está transformando o jeito de liderar equipes. Diferente das gerações anteriores, esses jovens buscam propósito, feedback constante, flexibilidade e reconhecimento individual.

Adaptar-se a esse novo perfil é essencial para manter o engajamento e o crescimento nas empresas. As informações foram retiradas do site Gilles Baudet.

Liderança personalizada é o novo padrão

Os profissionais da Geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, trazem uma nova energia e valores diferentes para o ambiente corporativo. Liderar esse grupo exige abandonar o modelo único e apostar em uma gestão mais individualizada.

Eles querem entender por que fazem algo, e não apenas o que estão fazendo. Quando percebem que o trabalho tem significado, entregam resultados mais fortes e se tornam mais comprometidos.

Feedback constante e comunicação aberta

Diferentemente das gerações anteriores, acostumadas com avaliações anuais, a Geração Z busca retornos frequentes e colaborativos. Eles não querem microgestão, mas orientação contínua.

Desejam saber como melhorar e quais são suas perspectivas de futuro. Para isso, o líder precisa agir como um mentor, oferecendo suporte e incentivo, prática que fortalece a confiança e aumenta a retenção de talentos.

Flexibilidade e autonomia são prioridades

Para esses jovens, autonomia e confiança valem mais que horários fixos ou rotinas rígidas. Trabalhar de casa, em um café ou fora do horário comercial é visto como parte de um estilo de vida mais flexível e produtivo.

O importante não é o tempo de mesa, mas o resultado entregue. Essa confiança desperta responsabilidade e amplia o potencial de desempenho.

Oportunidade para uma nova liderança

Essas mudanças, porém, não representam um desafio, mas sim uma oportunidade de evolução. A Geração Z é inteligente, adaptável e apaixonada, e responder às suas expectativas pode fortalecer negócios e impulsionar a inovação. O segredo está em liderar com empatia, curiosidade e abertura para o novo.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

