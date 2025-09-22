O novo curso que promete acelerar cinco anos de carreira em dois finais de semana

(Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14h44.
Trabalhar muito, mas não ver os resultados aparecerem, sentir que a promoção demora mais do que deveria ou ter ideias para empreender, mas não saber por onde começar.
Essas são dores comuns entre jovens de 22 a 35 anos que já estão no mercado de trabalho e que agora encontram no curso Execução de Alta Performance, do Na Prática, uma forma de transformar esforço em resultado real.
O Na Prática é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de jovens para acelerar a carreira com cursos, mentorias e experiências práticas que unem conteúdo de alto nível a networking qualificado.
Em dois módulos presenciais, realizados em finais de semana nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o programa promete condensar até cinco anos de aprendizado em uma experiência prática e direta. Mais do que teoria, o curso foi criado para quem quer crescer rápido e com consistência, seja dentro das empresas ou em novos negócios.
O Execução de Alta Performance tem 27 horas presenciais divididas em dois módulos:
Entre os encontros, os participantes encaram o chamado “Salto”, um desafio individual em que cada um cria e executa um projeto alinhado ao seu objetivo profissional de longo prazo. É a chance de colocar em prática imediatamente os conhecimentos adquiridos, testando sua capacidade de execução em cenários reais.
Em um mercado competitivo, o que separa profissionais de alta performance dos demais não é apenas esforço, mas a capacidade de transformar metas em entregas consistentes.
Pensando nisso, o curso Execução de Alta Performance é direcionado a profissionais em cargos de trainee, analista (júnior, pleno ou sênior) e jovens empreendedores. São pessoas que:
Mais do que resolver essas dores, o programa oferece um caminho claro para assumir responsabilidades maiores e conquistar reconhecimento.
O objetivo não é só acelerar carreiras, mas formar líderes capazes de deixar impacto positivo nos ambientes em que atuam.
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.
Tudo o que você ganha ao se inscrever: