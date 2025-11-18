O músico que largou tudo para apostar na IA — e como essa decisão redefine carreiras

Alexander Cobb tinha um caminho traçado na música: aulas desde a infância, banda na universidade e um contrato assinado com um selo de sincronização em 2021. No entanto, em 2023, ao assistir uma palestra de Sam Altman em Cambridge, ele decidiu aprender a programar.

O encontro com o CEO da OpenAI o levou a acreditar que a Inteligência Artificial abriria uma oportunidade única de transformação profissional, motivando-o a aprender programação em tempo integral. As informações foram retiradas de Business Insider.

Da música para a programação

O que chamou sua atenção não foi exatamente o discurso de Altman, mas as perguntas feitas pela plateia. Professores e alunos debatiam temas que iam de transformações sociais profundas a cenários de desemprego em larga escala.

Para Cobb, aquilo era um sinal claro: a Inteligência Artificial deixava de ser uma curiosidade tecnológica e se tornava uma fronteira de impacto global.

Até ali, ele alternava estudos de economia, produção musical e pequenos experimentos com programação.

Ao concluir o mestrado em Cambridge, percebeu que precisava decidir entre seguir a carreira artística ou mergulhar em um campo que avançava em velocidade inédita. Optou pela segunda alternativa e tratou a mudança como um projeto de vida.

Depois dos exames finais, dedicou-se integralmente ao aprendizado técnico. Fez o CS50, estudou C, Python, JavaScript, HTML e CSS; passou pelo currículo do The Odin Project; e completou um curso de TypeScript.

Mantinha apenas dois dias de tutoria para pagar o aluguel. O resto era código. Disciplina de 9h às 18h, durante dez meses.

O impacto da IA na nova trajetória

O esforço rendeu resultados rápidos. Cobb participou de três hackathons e venceu todos. Ao longo dos meses seguintes, passou a desenvolver aplicações próprias e, por fim, a construir uma startup de IA em estágio inicial e sigiloso, com o cofundador financiando a operação.

A iniciativa lhe dá salário e liberdade para abandonar o trabalho paralelo, concentrando-se totalmente no novo negócio.

Suspender a carreira musical não foi simples, mas, para ele, inevitável. Acredita que a IA será “uma das tecnologias mais significativas de todos os tempos”, comparável a grandes marcos históricos.

E encara esse deslocamento profissional como um movimento estratégico para ocupar espaço enquanto a onda ainda está começando a se formar.

O caso de Cobb mostra de forma concreta como a Inteligência Artificial se tornou uma competência determinante para qualquer trajetória. Dominar o tema deixou de ser diferencial tornou-se condição para acompanhar a próxima década de transformações no mundo do trabalho.

