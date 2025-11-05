"Provavelmente é momento mais empolgante da história para começar uma carreira”, diz CEO da OpenAI

Enquanto cresce o medo de que a inteligência artificial destrua empregos, Sam Altman, CEO da OpenAI, vê o cenário de forma oposta: para ele, a era da IA inaugura o período mais fértil de oportunidades para quem está começando no mercado. As declarações foram dadas ao podcast People by WTF e publicadas pela CNBC Make It.

A visão de Altman se apoia na convicção de que a IA não apenas substituirá tarefas, mas criará novas indústrias, papéis e possibilidades de aprendizado.

Ele cita áreas como tecnologia, ciência e mídia, onde ferramentas inteligentes permitem que jovens profissionais e empreendedores alcancem resultados que antes exigiam décadas de experiência ou grandes equipes.

“É incrível o que se pode fazer com uma ferramenta assim”, afirmou, comparando a revolução atual à da computação nos anos 1990.

O entusiasmo do executivo encontra respaldo parcial em relatórios internacionais. O World Economic Forum, em seu Future of Jobs Report 2025, estima que a IA criará milhões de novas funções, muitas delas ainda inexistentes.

Sistemas capazes de ensinar, corrigir e executar tarefas complexas prometem democratizar o acesso ao conhecimento técnico, encurtando a distância entre o iniciante e o especialista.

Um estudo do MIT revelou que, embora 95% das empresas ainda não tenham conseguido aumentar a receita com IA, startups lideradas por jovens fundadores vêm colhendo resultados expressivos.

O segredo, segundo o pesquisador Aditya Challapally, é redesenhar o modelo de negócio em torno da IA, em vez de tentar encaixá-la em processos antigos.

Essa nova geração de empreendedores é o retrato do que Altman descreve: profissionais que usam modelos generativos para multiplicar o próprio potencial.

Ferramentas como ChatGPT ou Claude já ajudam na validação de ideias, elaboração de planos de negócio e até na execução de tarefas antes restritas a equipes inteiras.

“Você não quer competir com alguém que tem uma IA ao seu lado”, alertou o professor Steve Blank, de Stanford, “porque é como se essa pessoa tivesse vinte mentores trabalhando com ela”.

Para quem está começando, o recado é claro: dominar a inteligência artificial deixou de ser diferencial e passou a ser requisito.

A revolução que antes parecia técnica tornou-se essencialmente humana, moldando carreiras, acelerando aprendizados e abrindo espaço para que novas gerações construam, com dados e algoritmos, o futuro do trabalho.

