O melhor prompt para o ChatGPT criar uma estratégia de negócio em 5 minutos

Criar uma boa estratégia costuma exigir pesquisa, análise e horas de planejamento. Mas com o prompt certo, o ChatGPT pode acelerar esse processo — entregando uma base clara, organizada e com visão de futuro em menos de 5 minutos.

A chave está em como você estrutura o pedido.

Se você disser apenas “crie uma estratégia de negócios”, a IA tende a entregar respostas vagas, cheias de frases como “é importante analisar o mercado” ou “considere seu público-alvo”. Ou seja: nada aplicável de verdade.

Aprenda como usar as principais ferramentas de IA para potencializar sua carreira ou montar um negócio do zero. A Exame + Saint Paul liberou uma aula gratuita e ao vivo do Pré-MBA em Inteligência Artificial dia 30/07. Inscreva-se AQUI

Um prompt, um plano, um caminho

Você não precisa dominar estratégia de negócios para começar a agir como um estrategista.

Com um modelo de prompt bem estruturado, o ChatGPT te entrega o esqueleto de uma estratégia robusta, sem enrolação, com base no seu contexto e com sugestões viáveis.

O prompt completo para obter um plano estratégico realista

A estrutura abaixo orienta o modelo a pensar como um consultor experiente:

“Atue como um estrategista de negócios com experiência em startups e pequenas empresas. Crie uma estratégia clara para [tipo de negócio ou setor], considerando: 1) análise do mercado atual, 2) diferenciais competitivos, 3) público-alvo, 4) canais de aquisição e 5) um plano de ação de curto prazo. A resposta deve ser prática, com tópicos explicativos e foco em execução.”

ESSA É A SUA CHANCE! Garanta uma vaga gratuita na aula mais “mão na massa” do Pré-MBA em Inteligência Artificial. É ao vivo, dia 30/07

EXAME e Saint Paul liberam aula gratuita e prática sobre IA

A inteligência artificial pode transformar sua carreira ou acelerar um negócio do zero — e agora você tem a chance de ver isso na prática. Pela primeira vez, a aula mais "mão na massa" do Pré-MBA em Inteligência Artificial será liberada gratuitamente.

No dia 30/07, às 19h30, você vai aprender ao vivo como aplicar as principais ferramentas de IA para gerar resultados reais, com foco em mercado e estratégia.

Uma oportunidade única para quem quer sair do básico e entrar no jogo com vantagem.

EU QUERO PARTICIPAR DA AULA GRATUITA E AO VIVO SOBRE IA