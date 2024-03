O melhor conselho de carreira que Barack Obama deu ao seu ex-assessor

Já imaginou ter o presidente dos Estados Unidos como chefe? Aneesh Raman trabalhava como redator de discursos do presidente Barack Obama de 2011 a 2013 e recebeu um valioso conselho de seu antigo chefe, que compartilhou com a emissora norte-americana CNBC.

"Preocupe-se com o que você quer fazer, não com quem você quer ser", foi o que Obama lhe disse. Antes de sua carreira política, Obama liderava comunidades em Chicago. Ele pode não ter começado sua carreira querendo ser presidente, mas "ele queria construir comunidades de uma maneira diferente", diz Raman, "e isso o levou em seu caminho em que ele se tornou presidente."

Em vez de pensar sobre o título do seu emprego dos sonhos, Raman recomenda se concentrar no impacto que você deseja causar por meio de seu trabalho e as habilidades que você precisará para chegar lá. Em seguida, avalie se determinados empregos ou empregadores o ajudarão a adquirir essas habilidades para alcançar seus objetivos.

Leia também: Bem-vindos à era dos Generalistas Criativos: como IAs irão transformar o trabalho nos próximos anos

Raman, que agora é vice-presidente e especialista em força de trabalho do LinkedIn, diz que o conselho é especialmente crucial para os jovens profissionais de hoje que um dia podem acabar em funções que ainda não existem. O LinkedIn identificou recentemente empregos de crescimento rápido em ascensão em 2024, incluindo diretor de crescimento e analista de sustentabilidade - muitos dos quais não existiam há 20 anos.

Ele ainda recomenda pensar em sua carreira nas seguintes fases:

Dos 20 aos 35 anos, aprenda suas habilidades básicas com base no que o empolga, no que você é bom e no que deseja melhorar.

Dos 35 aos 45 anos, use seu conjunto único de habilidades e aplique-o a uma questão especializada. Isso pode ser específico para um campo, como saúde, ou um tópico mais amplo, como a expertise de Raman em "oportunidade econômica".

Finalmente, aos 45 anos e além, pense no tipo de impacto que você deseja causar em sua organização e no mundo.

Este framework é a forma "mais segura" de pensar em uma carreira duradoura, diz Raman, "porque você pode controlar todas essas alavancas, ao contrário do título do trabalho. Você pode querer ser VP de alguma coisa em algum lugar, mas você não pode controlar nada disso, e esse trabalho pode nem existir em 20 anos."

Aneesh Raman construiu o que ele chama de caminho de carreira "linha sinuosa", onde trabalhou como correspondente de guerra da CNN, chefe de impacto econômico no Facebook e ex-redator de discursos de Obama.

"Meus títulos de trabalho ao longo da carreira não fazem sentido", diz ele, "mas minhas habilidades em todas as áreas são narrativas e construção de coalizões" em torno da oportunidade econômica.