O marketing da Nike é um dos melhores do mundo – mas copiá-lo pode ser uma 'péssima ideia'

No cenário empresarial atual, muitas marcas caem na armadilha da imitação. O desejo de replicar o sucesso de grandes players do mercado leva empresas a copiarem estratégias sem considerar sua própria identidade.

No entanto, a construção de uma marca autêntica nunca foi tão essencial. Em tempos de desconfiança generalizada e ascensão da inteligência artificial, destacar-se no mercado exige autenticidade e conexão genuína com o público. As informações são da Entrepreneur Magazine.

A Nike é um exemplo clássico.

Seu icônico slogan "Just Do It" funciona hoje porque a marca consolidou uma base fiel de consumidores e uma presença global inquestionável. O que muitos não sabem é que a frase foi inspirada nas últimas palavras do criminoso Gary Gilmore, ressignificadas para criar um apelo motivacional.

O sucesso de um slogan, no entanto, não está apenas em sua formulação, mas em sua relevância cultural e na conexão com o público. Na época, a frase estava sendo repetida por todos os lados; a Nike nada mais fez do que trazer um novo propósito para a citação, que já estava em alta.

Startups e empresas em crescimento não podem simplesmente copiar fórmulas vencedoras sem construir uma identidade própria.

Autenticidade como estratégia de marca

O marketing moderno exige que as marcas sejam verdadeiras e coerentes. A autenticidade gera confiança e lealdade do público, que valoriza empresas transparentes. Em um cenário onde a inteligência artificial facilita a disseminação de desinformação, os consumidores tendem a confiar mais em indivíduos do que em empresas. Assim, investir na construção de líderes autênticos e acessíveis pode fortalecer a imagem da marca e gerar conexões mais profundas.

Chris Savage é fundador e CEO da Wistia, empresa do ramo da tecnologia com mais de 200 funcionários e 375 mil clientes. Em sua coluna na Entrepreneur Magazine, ele oferece quatro conselhos para marcas que querem criar sua identidade autêntica e marcante.

1. Comece pequeno, mas com um posicionamento claro

Uma marca forte começa com uma ideia única e uma perspectiva bem definida. Em vez de tentar abordar tudo de uma vez, concentre-se em um tema específico no qual sua empresa tenha conhecimento e autoridade. Escolher um nicho permite que a marca construa credibilidade e reconhecimento mais rapidamente, tornando-se uma referência naquele assunto.

Ao se destacar em um tema específico, sua empresa pode oferecer insights valiosos e inovadores, conquistando um público fiel. Ser uma das poucas vozes relevantes em determinado segmento ajuda a criar autoridade e confiança, fundamentais para o crescimento sustentável da marca.

2. Conheça profundamente seu público-alvo

A proximidade com o cliente é uma vantagem competitiva. Empresas menores têm mais facilidade para entender as dores e expectativas do público, algo que grandes marcas muitas vezes perdem ao longo do crescimento. Ao construir um relacionamento próximo com os consumidores, sua marca pode se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e oferecer soluções personalizadas.

Para isso, é essencial investir em pesquisas, acompanhar tendências e manter um canal aberto de comunicação com seu público. O feedback direto dos clientes permite ajustes constantes na estratégia da marca, garantindo que ela permaneça relevante e alinhada com as necessidades do consumidor.

3. Tenha uma visão de longo prazo

A construção de uma marca forte não acontece do dia para a noite. Empresas como Nike, Apple e Coca-Cola levaram décadas para consolidar suas identidades. A pressa em obter resultados imediatos pode levar marcas a adotarem estratégias oportunistas e superficiais, que não geram conexão real com o público.

Marcas autênticas são construídas com consistência, paciência e um compromisso contínuo com seus valores e propósito. Investir em autenticidade significa resistir à tentação de copiar concorrentes ou adotar modismos passageiros, focando na criação de um legado duradouro.

4. Monitore e ajuste constantemente

Avaliar métricas e ouvir feedbacks qualitativos são passos essenciais para entender o que funciona e adaptar estratégias conforme necessário. Manter-se atento ao retorno do público permite que a marca ajuste sua abordagem e melhore sua comunicação de maneira contínua.

Pequenas empresas possuem uma vantagem nesse sentido, pois podem se movimentar rapidamente para atender às demandas dos clientes e implementar mudanças estratégicas sem grandes burocracias. Essa agilidade pode ser um diferencial competitivo importante em mercados altamente dinâmicos.

Autenticidade como diferencial competitivo

No marketing, ser autêntico não é apenas um diferencial, mas uma necessidade. Em um mundo saturado de marcas que tentam copiar umas às outras, o verdadeiro sucesso está em encontrar uma voz única e construir uma conexão real com os consumidores. Marcas que conseguem isso não apenas sobrevivem, mas criam comunidades leais e tornam-se referências em seus segmentos.

