‘O futuro da mídia é a IA’: personagem Devin vira símbolo do hype tecnológico no Super Bowl

Durante o Super Bowl, maior evento televisivo do ano nos Estados Unidos, um personagem improvável chamou a atenção do público. “O futuro da mídia é a IA”, repete Devin, um dugongo — mamífero marinho semelhante ao peixe-boi — criado como personagem de realidade mista pelo site Defector, que estrelou um comercial exibido durante a transmissão, que reacendeu o debate sobre inteligência artificial, mídia e inovação.

A ação foi criada pelo site Defector e exibida durante a transmissão em mercados selecionados.

O comercial foi veiculado em regiões escolhidas por concentrarem uma população “desproporcionalmente grande de usuários avançados de IA”, de acordo com o personagem Devin, apresentado como Diretor de IA/Metaverso/Vigilância da empresa. As informações foram retiradas de Defector.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

IA como estratégia editorial

Antes mesmo do comercial do Super Bowl, Devin já havia sido associado a outras iniciativas descritas no texto como experimentos de inovação. Entre elas estão um sanduíche gerado por algoritmo, uma camiseta do metaverso e a criação da Rede Virtual Eletrônica de Informação da Defector, chamada de Devin. Todas essas ações são apresentadas como tentativas de explorar novas formas de alcance, engajamento e produção de conteúdo em ambientes digitais.

O texto afirma que seria um gesto resistente à inovação tecnológica não utilizar o alcance global do site para promover essas iniciativas. A inteligência artificial, nesse contexto, aparece menos como uma ferramenta técnica e mais como uma linguagem central para disputar relevância no ecossistema da mídia.

O Super Bowl como palco da disputa por atenção

A exibição do comercial durante o Super Bowl posiciona o Defector dentro de um espaço tradicionalmente ocupado por grandes marcas e campanhas multimilionárias.

Diversos “aspirantes a IA” também exibiram anúncios durante a transmissão, disputando atenção em um ambiente já saturado de mensagens publicitárias.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

Nesse cenário, o comercial de Devin é descrito como um momento memorável, ainda que de forma claramente irônica. A proposta não foi vender um produto, mas se inserir na conversa cultural sobre inteligência artificial, aproveitando o alcance massivo do evento esportivo.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS