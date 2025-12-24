Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Da automação à autonomia: como os agentes de IA estão mudando as empresas

O papel mais desafiador da década não é liderar equipes humanas, mas sim garantir que os Agentes de IA autônomos funcionem com a máxima eficiência

Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas. (Getty Images)

Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas. (Getty Images)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h00.

Se a internet foi o hardware que trouxe a revolução digital, a Inteligência Artificial autônoma é como o software que faz tudo funcionar por dentro.

Hoje em dia, os programas de computador chamados Agentes de IA vão além de simplesmente responder a comandos. Eles conseguem tomar decisões, resolver problemas e realizar tarefas inteiras de forma independente, sem precisar de intervenção humana o tempo todo.

Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Nesse cenário, surge o papel do Gestor de Agente de IA. A figura profissional mais estratégica e, talvez, a mais desafiadora dos próximos anos. Este executivo não administra pessoas, mas sim algoritmos com grandes possibilidades.

Sua missão é garantir que os agentes de IA que otimizam desde cadeias de suprimentos até o atendimento ao cliente, funcionem com a máxima eficiência, sem viés e sempre alinhados às questões éticas.

Em um mundo onde um único prompt pode acionar milhares de ações autônomas, o gestor de Agente de IA atua como um verdadeiro guardião da estratégia e da responsabilidade. Ele precisa equilibrar a otimização contínua que a IA promete com a transparência e o cuidado que a sociedade exige.

Saiba como não ficar para trás  

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender? 

  • O que você vai aprender? 
  • Automatizar tarefas repetitivas.  
  • Personalizar sua abordagem profissional. 
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificialProfissões

Mais de Carreira

Quem trabalha na véspera do Natal tem direito à folga?

Vendas de fim de ano devem impulsionar empreendedores rumo a um 2026 ainda mais forte

Três formas de acabar com o 'ghostworking' e engajar de verdade sua equipe Gen Z

CEO da Uber dá alerta a motoristas de aplicativo: 'serão substituídos na próxima década'

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Como empresas podem resolver o problema do descarte de eletrônicos?

Future of Money

O ano em que cripto tornou-se sinônimo de infraestrutura financeira

Pop

'Sina de Ofélia': Taylor Swift pode derrubar música feita por IA?

Brasil

Bolsonaro deixa PF pela primeira vez para cirurgia no Natal