Da automação à autonomia: como os agentes de IA estão mudando as empresas

Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas. (Getty Images)
Redatora
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h00.
Se a internet foi o hardware que trouxe a revolução digital, a Inteligência Artificial autônoma é como o software que faz tudo funcionar por dentro.
Hoje em dia, os programas de computador chamados Agentes de IA vão além de simplesmente responder a comandos. Eles conseguem tomar decisões, resolver problemas e realizar tarefas inteiras de forma independente, sem precisar de intervenção humana o tempo todo.
Eles são os novos "funcionários" invisíveis das empresas.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
Nesse cenário, surge o papel do Gestor de Agente de IA. A figura profissional mais estratégica e, talvez, a mais desafiadora dos próximos anos. Este executivo não administra pessoas, mas sim algoritmos com grandes possibilidades.
Sua missão é garantir que os agentes de IA que otimizam desde cadeias de suprimentos até o atendimento ao cliente, funcionem com a máxima eficiência, sem viés e sempre alinhados às questões éticas.
Em um mundo onde um único prompt pode acionar milhares de ações autônomas, o gestor de Agente de IA atua como um verdadeiro guardião da estratégia e da responsabilidade. Ele precisa equilibrar a otimização contínua que a IA promete com a transparência e o cuidado que a sociedade exige.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
Para garantir a sua vaga, clique aqui