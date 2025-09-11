Carreira

O fator ‘extremamente importante’ no início da carreira para este executivo não é o salário

Bilionário defende que jovens priorizem bons mentores e ambientes de aprendizado ao iniciar suas carreiras

(Denis Novikov/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13h42.

Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, anunciou que deixará o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, empresa multinacional americana, até o fim de 2025. Ele continuará como presidente do conselho, após quase 60 anos no comando da empresa. 

Buffett também compartilhou conselhos para jovens que estão começando a carreira. Segundo ele, o foco no início da trajetória profissional não deve ser o salário, mas sim as pessoas e o ambiente de trabalho. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Mais importante que dinheiro são as pessoas ao seu redor

“Com quem você se relaciona é extremamente importante”, disse Buffett. Ele explicou que os hábitos de colegas e líderes acabam influenciando diretamente o crescimento de cada profissional. 

Por isso, a recomendação é escolher lugares onde seja possível admirar e aprender com quem está por perto.

"Não se preocupem muito com os salários iniciais e tenham muito cuidado com quem trabalham, porque vocês vão absorver os hábitos das pessoas ao seu redor"Warren Buffett, ex-CEO da Berkshire Hathaway

Trabalhar com bons líderes faz diferença

Buffett contou que, ao longo da vida, teve cinco chefes e gostou de todos. Apesar de preferir empreender, reconhece que a convivência com bons líderes foi essencial. Para ele, isso pode ser até mais importante do que tentar copiar os passos de quem já chegou ao sucesso.

“Se você encontrar pessoas maravilhosas para trabalhar, é lá que deve estar”, disse.

Carreira de excelência exige escolhas conscientes

O investidor também alertou sobre riscos desnecessários, como empregos que incentivam práticas duvidosas ou investimentos de alto risco. 

Segundo ele, pode até parecer que esses caminhos dão dinheiro rápido, mas no longo prazo acabam prejudicando.

“Se coisas muito estúpidas estiverem acontecendo ao seu redor, você não deve participar”, reforçou.

Buffett, que ficou conhecido por defender a estratégia de longo prazo no mercado financeiro, acredita que para a carreira, é preciso ter paciência, disciplina e escolher bem os ambientes em que se quer crescer.

Mais do que o salário de entrada, o que realmente importa no começo da carreira são as pessoas que estão ao seu lado, os líderes que você admira e os valores que vai levar para o futuro.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

