O fator ‘extremamente importante’ no início da carreira para este executivo não é o salário

(Denis Novikov/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13h42.
Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, anunciou que deixará o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, empresa multinacional americana, até o fim de 2025. Ele continuará como presidente do conselho, após quase 60 anos no comando da empresa.
Buffett também compartilhou conselhos para jovens que estão começando a carreira. Segundo ele, o foco no início da trajetória profissional não deve ser o salário, mas sim as pessoas e o ambiente de trabalho. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
“Com quem você se relaciona é extremamente importante”, disse Buffett. Ele explicou que os hábitos de colegas e líderes acabam influenciando diretamente o crescimento de cada profissional.
Por isso, a recomendação é escolher lugares onde seja possível admirar e aprender com quem está por perto.
Buffett contou que, ao longo da vida, teve cinco chefes e gostou de todos. Apesar de preferir empreender, reconhece que a convivência com bons líderes foi essencial. Para ele, isso pode ser até mais importante do que tentar copiar os passos de quem já chegou ao sucesso.
“Se você encontrar pessoas maravilhosas para trabalhar, é lá que deve estar”, disse.
O investidor também alertou sobre riscos desnecessários, como empregos que incentivam práticas duvidosas ou investimentos de alto risco.
Segundo ele, pode até parecer que esses caminhos dão dinheiro rápido, mas no longo prazo acabam prejudicando.
“Se coisas muito estúpidas estiverem acontecendo ao seu redor, você não deve participar”, reforçou.
Buffett, que ficou conhecido por defender a estratégia de longo prazo no mercado financeiro, acredita que para a carreira, é preciso ter paciência, disciplina e escolher bem os ambientes em que se quer crescer.
Mais do que o salário de entrada, o que realmente importa no começo da carreira são as pessoas que estão ao seu lado, os líderes que você admira e os valores que vai levar para o futuro.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO