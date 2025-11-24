‘O exercício mais importante é o da gratidão’: uma lição que este executivo levou para sua carreira

Denis Tassitano é hoje vice-presidente regional na SAP responsável pela solução Concur na América Latina e Caribe, além de vice-presidente responsável por essa linha de negócios na região da SAP.

Atua em uma das maiores empresas de software do mundo e construiu a carreira conectando pessoas, times e clientes em projetos de tecnologia, vendas e inovação.

Mesmo nesse topo da liderança, decidiu voltar para a sala de aula. Em vez de buscar “mais do mesmo”, escolheu um programa de altíssimo nível, o SEER — Cursos para C-Levels, Conselheiros e Empreendedores da Saint Paul.

Ele conheceu o programa por meio do Instituto Pactuá, organização voltada a executivos negros em parceria com a Saint Paul. “Eu sempre gostei de me capacitar, mas não queria um curso só para agregar no currículo”, conta.

O que o convenceu foi justamente o que fugia do padrão, uma grade com neurociência, psicanálise, filosofia, história e inteligência artificial, pensada para quem toma decisões em mundo de disrupção.

Por que um executivo de software buscou neurociência, psicanálise e IA

Denis não escolhe um único módulo favorito e diz que todos marcaram. Mas admite que a neurociência o impactou de forma especial, justamente por ser algo inesperado em um programa para C-level.

Num ambiente em que o usual seriam conteúdos repetidos de gestão e estratégia, o High Impact Program propôs um outro caminho. As disciplinas pareciam, em um primeiro momento, desconectadas.

“Às vezes você não entende por que está tendo aquela aula”, ele conta. A diferença aparece depois, quando uma começa a se conectar com a outra, formando um quadro único sobre como as pessoas pensam, sentem, reagem e decidem.

A combinação de neurociência, psicanálise, filosofia, história e inteligência artificial deu a ele uma base nova para entender o mundo que está mudando – e o impacto disso nas empresas de tecnologia, como a própria SAP, que trabalha com soluções disruptivas.

Decisão o dia inteiro: o programa como ferramenta de clareza

O curso trouxe uma espécie de “distanciamento lúcido” em relação à disrupção. Muitas vezes, afirma, quem está no meio da transformação tende a normalizar o cenário. Ele também ajudou a perceber que nem tudo é natural ou inevitável, e que entender isso muda a forma de agir.

Ele relata que, depois das aulas, passou a ter mais clareza sobre:

Como ele próprio toma decisões

Por que clientes escolhem um caminho e não outro

Como o contexto de mudança afeta o entorno e as relações de trabalho

O que antes era vivido como algo apenas “natural” passou a ser visto com mais consciência.

"Eu consegui ter uma visão descolada de quem está ali no dia a dia" Denis Tassitano, vice-presidente regional na SAP responsável pela solução Concur na América Latina e Caribe

Do programa ao ‘Power Hub’: networking como necessidade humana, não como moeda

Além da carreira em tecnologia, Denis é autor de livros. Seu terceiro título, “Power Hub”, é dedicado ao tema networking e carrega de forma direta a influência do curso da Saint Paul.

Ele conta que o livro tem muito de neurociência, filosofia e história, justamente porque buscou embasar o tema de forma técnica e científica, a partir dos conteúdos vistos no programa.

O networking que defende ali não é transacional, baseado em troca imediata, mas algo mais amplo:

Biológico : começa em gestos simples, como cumprimentar alguém na padaria

Social : vai além do business, envolve a necessidade humana de estar em contato

Integral : conversa com pilares de saúde mental, física e social

No “Power Hub”, Denis também apresenta exercícios práticos para tirar o networking do discurso “bonito” e levá-lo para a ação, tanto no presencial quanto no digital.

Um dos pontos altos, para ele, foi o relacionamento construído dentro do programa, inclusive com a participação de José Cláudio Securato com um depoimento no livro, fruto do networking que nasceu no curso.

Denis Tassitano, vice-presidente regional na SAP responsável pela solução Concur na América Latina e Caribe

O exercício da gratidão: cinco nomes, uma lista à mão e um contato sincero

Entre os exercícios que criou e repete em apresentações, Denis destaca um que considera fundamental: o da gratidão aplicada ao networking.

O passo a passo é simples, mas exige intenção:

Listar cinco pessoas que impactaram a sua carreira ou a sua vida como um todo. Ao lado de cada nome, escrever à mão como essa pessoa marcou você e de que forma contribuiu. Entrar em contato com cada uma delas, contar que fez o exercício e explicar por que o nome apareceu ali.

Pode ser alguém com quem você não fala há 5, 10, 20 ou 30 anos. A chave, segundo ele, é estabelecer contato sem pedir nada em troca, apenas para reconhecer o impacto que aquela pessoa teve.

O exercício está no livro, nas suas palestras e na sua rotina. É, ao mesmo tempo, uma prática de autoconhecimento e de reconstrução de laços.

Networking presencial, digital e a arte de “nutrir” vínculos

Denis não vê oposição entre networking presencial e online: enxerga complementaridade. Em uma cidade como São Paulo, diz ele, o digital é essencial para driblar trânsito, agendas cheias e distâncias.

Ferramentas como WhatsApp, e-mail, Teams e Zoom permitem manter o contato vivo mesmo quando a presença física não é possível.

Ele ilustra com cenas do cotidiano:

A mãe que manda “bom dia” com figurinhas todos os dias.

Tios que moram fora do Brasil e antes mandavam cartas ou cartões postais, hoje conectados por canais digitais.

Tudo isso são formas de nutrir relações. Ainda assim, ele faz uma distinção importante: estar junto, olho no olho, é diferente. Nem sempre é viável, mas continua sendo um objetivo.

O modelo ideal, para Denis, é justamente esse equilíbrio entre nutrir vínculos online e fortalecê-los no presencial sempre que possível.

‘Musculatura’ da liderança: por que o programa não deveria ser só para C-level

Perguntado sobre para quem indicaria o High Impact Program, Denis responde em duas camadas. Na prática, já recomendou o curso para conselheiros e C-level, e considera que, para esse público, o programa é fundamental ao trabalhar habilidades que muitos líderes já possuem, mas nunca tinham nomeado ou desenvolvido de forma consciente.

Ao mesmo tempo, ele amplia o horizonte e diz que seria importante ter algo como esse programa já no ensino médio, no início da graduação, com intensidade diferente, mas com o mesmo propósito de desenvolver competências humanas que acompanham toda a vida.

Para explicar, usa uma metáfora de academia: você pode achar que treina todos os dias, mas ainda assim sentir dores ao trabalhar um músculo que nunca havia sido ativado daquela forma.

No SEER, ele vê algo parecido: “musculaturas” emocionais, cognitivas e relacionais que não costumam ser exercitadas nos modelos tradicionais.

Denis diz que teve o privilégio de passar por essa experiência com maturidade, já em posição de alta liderança. Para ele, porém, o valor do programa é transversal e pode servir para quem está começando, para quem está no meio da trajetória e para quem ocupa os níveis mais altos de decisão.

A jornada de Denis Tassitano, que buscou no SEER uma combinação inédita de neurociência, filosofia, história, psicanálise e IA, mostra que liderar em tempos de disrupção exige consciência, profundidade e relações genuínas. O curso da Saint Paul ampliou sua clareza sobre decisões, conexões humanas e transformação, fortalecendo “musculaturas” emocionais e cognitivas que não são treinadas nos modelos tradicionais. Evolua como líder e desenvolva competências humanas essenciais para navegar a complexidade. Conheça o SEER — Cursos para C-Levels, Conselheiros e Empreendedores da Saint Paul