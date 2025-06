O estágio influencia a escolha de faculdade para 75% dos alunos, mostra pesquisa Pesquisa do CIEE com o Instituto Locomotiva mostra que estágio influencia matrícula e garante permanência

Dia do Estagiário surgiu com a primeira Lei de Estágio no Brasil, regulamentada em 18 de agosto de 1982 / Divulgação: Getty Images (Getty Images/Divulgação)