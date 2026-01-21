O erro silencioso que está sabotando a produtividade com IA no seu time

Na era da inteligência artificial generativa, ferramentas como ChatGPT e Gemini se tornaram parte do dia a dia de empresas que querem se manter competitivas. Mas, sem o devido preparo, essas ferramentas podem mais atrapalhar do que ajudar.

É o que revelou uma pesquisa com pequenos empreendedores no Quênia. Enquanto os mais experientes aumentaram lucros e receitas em até 15% com o uso da IA, os menos preparados viram seus resultados caírem em 8%.

A diferença cai sobre a capacidade analítica, julgamento e experiência para avaliar as respostas da tecnologia. As informações foram retiradas de Forbes.

A IA pode impulsionar ou sabotar — tudo depende de quem a opera

A analogia usada por Aytekin Tank, CEO da Jotform, é simples e eficaz: duas tenistas têm a chance de treinar com um especialista. Uma tem experiência e sabe absorver os ensinamentos.

A outra, iniciante, fica confusa e piora ainda mais sua performance. O mesmo vale para a inteligência artificial, levando em consideração que seu valor depende da experiência de quem a utiliza.

A IA pode ser uma ferramenta poderosa de geração de ideias, análise de dados e produtividade. Mas líderes que desejam colher os benefícios da tecnologia precisam garantir que suas equipes tenham preparo técnico e mentalidade crítica. Não se trata apenas de treinar, mas de ensinar a questionar.

Algumas das perguntas que os profissionais da Jotform são incentivados a fazer antes de aceitar qualquer sugestão vinda de uma IA:

Que suposições estão sendo feitas?

Falta algum contexto?

Essa resposta está mesmo alinhada ao nosso negócio?

Treinamento é essencial, mas precisa respeitar o ritmo dos profissionais

A recomendação mais óbvia — oferecer treinamentos — esbarra na realidade de que os profissionais já estão sobrecarregados. Por isso, uma alternativa inteligente é integrar a IA aos fluxos de trabalho já existentes.

Dessa forma, os funcionários aprendem na prática, durante suas tarefas do dia a dia, sem comprometer seu tempo pessoal.

Mas essa integração precisa vir acompanhada de diretrizes claras sobre onde a IA entra no processo e em que momento a decisão deve ser 100% humana? Para que a IA seja uma aliada real, é preciso estabelecer limites, como usar a ferramenta para rascunhos e ideias iniciais, mas deixar a revisão final para o olhar humano.

Na prática, isso significa recompensar quem usa a IA com inteligência — quem avalia, revisa e ajusta — e não apenas quem a utiliza de forma rápida e automática. A ideia é criar uma cultura em que o uso da IA seja transparente e estratégico: não basta mostrar o que a IA entregou, é preciso explicar o raciocínio por trás do uso da ferramenta.

