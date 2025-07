O erro que quase todo mundo comete ao pedir exemplos para o ChatGPT

Pedir exemplos ao ChatGPT parece simples: basta digitar “me dê um exemplo de…” e esperar a resposta.

Mas na prática, a maioria das pessoas comete o mesmo erro, e por isso recebe sempre respostas genéricas, óbvias ou pouco úteis.

O problema não está no modelo. Está na falta de contexto e direcionamento no próprio prompt.

Isso significa que pedir um exemplo sem dizer de que tipo, para quem e com qual finalidade prejudica a resposta que a IA vai te proporcionar.

Como fazer o ChatGPT te dar uma resposta mais robusta com um prompt

Um comando que ajuda essa ferramenta a te dar uma resposta completa, sem ser genérica é:

“Me dê um exemplo que esteja adaptado ao seguinte contexto: [descreva aqui o que você precisa]. Considere para quem é, onde será usado e qual o tom mais adequado (ex: leve, técnico, inspirador, direto). Evite respostas genéricas e foque em algo realista, aplicável e bem escrito.”

Como corrigir o erro com pequenos ajustes no prompt

Sempre que for pedir um exemplo, inclua três elementos essenciais:

Contexto: onde ou por que esse exemplo será usado?

Público: para quem o exemplo precisa funcionar?

Estilo ou tom desejado: técnico, informal, criativo, provocador, empático?



Esses três pontos funcionam como um direcionamento e mudam completamente a entrega da IA.

