O curso que mais abre portas em diferentes setores: do financeiro ao tecnológico

Quer uma vaga que permita versatilidade? Conheça a graduação que ajuda você a chegar lá.

Entre tantas opções, o curso de Administração se destaca como o caminho mais estratégico — e com o maior número de oportunidades em diferentes setores, do mercado financeiro ao setor tecnológico. (Getty Images)

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05h01.

Escolher qual faculdade fazer é uma das decisões mais importantes da vida profissional, especialmente para quem quer trabalhar com negócios e garantir o primeiro emprego em um mercado cada vez mais competitivo.

Nesse sentido,uma opção é a graduação em administração, que oferece uma formação completa, que combina conhecimento técnico e tomada de decisão estratégica, preparando o aluno para lidar com desafios reais de qualquer organização. Essa versatilidade explica por que mais de 270 mil pessoas se formam anualmente nessa área, segundo o Censo da Educação Superior 2024.

Ao contrário de cursos mais específicos, a graduação em administração permite transitar entre áreas como:

  • Finanças corporativas e bancos de investimento, com foco em análise de mercado e gestão de capital;

  • Tecnologia e inovação, atuando em startups e empresas de base digital;

  • Gestão de pessoas e projetos, coordenando equipes e estratégias empresariais;

  • Consultoria e empreendedorismo, criando ou aprimorando negócios próprios.

Essa flexibilidade faz do curso uma das formações mais procuradas por quem busca carreira estável e crescimento rápido.

Com o avanço da transformação digital, empresas de todos os setores procuram profissionais capazes de conectar gestão e tecnologia. E o administrador moderno é justamente esse perfil: alguém que entende tanto de estratégia empresarial quanto de dados, inovação e comportamento de mercado.

De acordo com a consultoria PwC, 77% das organizações brasileiras afirmam que profissionais com domínio de negócios e análise tecnológica serão essenciais até 2030. Além disso, a OCDE aponta que funções ligadas à gestão, finanças e operações digitais estão entre as mais resistentes à automação — o que reforça o potencial de empregabilidade de quem faz administração.

Ao longo da graduação, o aluno aprende a interpretar cenários, avaliar riscos e transformar informação em resultado — habilidades valorizadas tanto em bancos e fintechs quanto em empresas de tecnologia, varejo, saúde e educação.

Quem quer trabalhar com negócios e construir uma trajetória sólida deve procurar uma formação que una teoria e prática. No curso de Administração, o estudante vivencia situações reais de mercado, participa de projetos integradores e desenvolve competências analíticas, comunicacionais e estratégicas.

Além disso, o curso oferece disciplinas fundamentais para quem busca o primeiro emprego e quer se destacar desde cedo: economia, marketing, gestão de pessoas, contabilidade, finanças e empreendedorismo. Essa combinação amplia as chances de inserção em empresas de médio e grande porte, além de preparar o aluno para abrir o próprio negócio no futuro.

Um levantamento da consultoria Michael Page mostra que 85% dos executivos brasileiros começaram a carreira em funções administrativas ou de negócios. Já o LinkedIn Workforce Report 2025 destaca que profissionais com diploma em Administração são os mais recrutados em cargos de coordenação e gerência no país.

Seja no mercado financeiro, na tecnologia, na indústria criativa ou até em organizações públicas, o curso de administração é o que mais prepara o profissional para navegar por diferentes caminhos e se manter relevante diante das mudanças.

