O curso que mais abre portas em diferentes setores: do financeiro ao tecnológico

Escolher qual faculdade fazer é uma das decisões mais importantes da vida profissional, especialmente para quem quer trabalhar com negócios e garantir o primeiro emprego em um mercado cada vez mais competitivo.

Nesse sentido,uma opção é a graduação em administração, que oferece uma formação completa, que combina conhecimento técnico e tomada de decisão estratégica, preparando o aluno para lidar com desafios reais de qualquer organização. Essa versatilidade explica por que mais de 270 mil pessoas se formam anualmente nessa área, segundo o Censo da Educação Superior 2024.

Ao contrário de cursos mais específicos, a graduação em administração permite transitar entre áreas como:

Finanças corporativas e bancos de investimento , com foco em análise de mercado e gestão de capital;

Tecnologia e inovação , atuando em startups e empresas de base digital;

Gestão de pessoas e projetos , coordenando equipes e estratégias empresariais;

Consultoria e empreendedorismo, criando ou aprimorando negócios próprios.

Essa flexibilidade faz do curso uma das formações mais procuradas por quem busca carreira estável e crescimento rápido.

Com o avanço da transformação digital, empresas de todos os setores procuram profissionais capazes de conectar gestão e tecnologia. E o administrador moderno é justamente esse perfil: alguém que entende tanto de estratégia empresarial quanto de dados, inovação e comportamento de mercado.

De acordo com a consultoria PwC, 77% das organizações brasileiras afirmam que profissionais com domínio de negócios e análise tecnológica serão essenciais até 2030. Além disso, a OCDE aponta que funções ligadas à gestão, finanças e operações digitais estão entre as mais resistentes à automação — o que reforça o potencial de empregabilidade de quem faz administração.

Ao longo da graduação, o aluno aprende a interpretar cenários, avaliar riscos e transformar informação em resultado — habilidades valorizadas tanto em bancos e fintechs quanto em empresas de tecnologia, varejo, saúde e educação.

Quem quer trabalhar com negócios e construir uma trajetória sólida deve procurar uma formação que una teoria e prática. No curso de Administração, o estudante vivencia situações reais de mercado, participa de projetos integradores e desenvolve competências analíticas, comunicacionais e estratégicas.

Além disso, o curso oferece disciplinas fundamentais para quem busca o primeiro emprego e quer se destacar desde cedo: economia, marketing, gestão de pessoas, contabilidade, finanças e empreendedorismo. Essa combinação amplia as chances de inserção em empresas de médio e grande porte, além de preparar o aluno para abrir o próprio negócio no futuro.

Um levantamento da consultoria Michael Page mostra que 85% dos executivos brasileiros começaram a carreira em funções administrativas ou de negócios. Já o LinkedIn Workforce Report 2025 destaca que profissionais com diploma em Administração são os mais recrutados em cargos de coordenação e gerência no país.

Seja no mercado financeiro, na tecnologia, na indústria criativa ou até em organizações públicas, o curso de administração é o que mais prepara o profissional para navegar por diferentes caminhos e se manter relevante diante das mudanças.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.