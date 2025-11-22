O conselho que levou um ex-frentista ao topo — e agora ele compartilha com a geração Z

A trajetória de José Armario parece improvável. Aos 12 anos, abastecia carros e limpava para-brisas em um posto de Miami.

Aos 14, trocou a bomba de gasolina pelo McDonald’s, onde começou a virar hambúrgueres.

Décadas depois, tornou-se CEO da Bojangles, rede que hoje vale mais de US$ 1,5 bilhão, quase o triplo do valor desde que foi privatizada em 2019.

Para Armario, porém, o sucesso nunca esteve ligado ao glamour do cargo. Ele sempre foi consequência de três pilares que aprendeu cedo: disciplina, humildade e a capacidade de olhar "dois passos à frente".

Humildade não é fraqueza — é estratégia

Armario resume sua filosofia de liderança de forma simples: “Você não precisa ser um idiota no caminho. É possível chegar ao lugar certo sem pisar em ninguém.”

O insight tem implicações profundas para profissionais de finanças corporativas, especialmente em ambientes de alta pressão.

Liderar com respeito e previsibilidade melhora desempenho, reduz atritos e fortalece a tomada de decisão em momentos críticos, um ativo valioso em empresas que precisam navegar ciclos de custos, expansão e competitividade.

Pensar dois passos adiante: o motor da ascensão corporativa

Enquanto muitos jovens profissionais buscam títulos rápidos, Armario construiu sua carreira observando a próxima função que poderia alcançar com competência real, não com pressa.

Ele passou por cargos operacionais, gerenciou restaurantes, liderou operações no Chile e na América Latina e supervisionou a cadeia global do McDonald’s. Sua lógica era sempre a mesma: dominar o presente para ter repertório no futuro.

Quem toma decisões robustas entende o negócio em profundidade, conhece o impacto de cada variável operacional e enxerga seu papel dentro de uma equação maior, uma mentalidade essencial em finanças corporativas.

Resultados importam — e são notados

Segundo Armario, em setores competitivos, a senioridade importa menos que o impacto. Resultados consistentes são percebidos, e recompensados.

Quando se tornou líder, porém, sua visão mudou: o maior orgulho vinha de desenvolver pessoas, não de acumular títulos. “Se eles chegam ao lugar certo, você chega também”, diz ele.

Para quem trabalha com números, riscos e metas, essa é uma lição clara: desenvolver times sólidos multiplica a capacidade de entrega, reduz erros e gera valor sustentável.

O equilíbrio que abre caminho para decisões melhores

Apesar da rotina intensa, Armario hoje montou rituais para manter o equilíbrio. Caminha todas as manhãs, toma café em uma unidade da Bojangles e sai do escritório às 17h30, não apenas para cuidar da própria vida, mas para dar exemplo ao time.

Ele sabe que profissionais exaustos tomam decisões piores, algo especialmente crítico em áreas como finanças corporativas, onde cada escolha é alavanca ou risco.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

