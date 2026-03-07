O comando que faz o ChatGPT mostrar o raciocínio por trás da resposta

No dia a dia com o ChatGPT, é comum receber respostas rápidas, mas que muitas vezes não mostram como a IA chegou à conclusão.

Para quem busca entender de fato o raciocínio por trás das respostas, tomar decisões mais informadas ou simplesmente aprender com a lógica da IA, existe uma há uma técnica essencial: usar um comando que faça o ChatGPT explicitar o raciocínio antes de entregar a resposta final.

Quando a IA revela o caminho do pensamento, você não recebe apenas a resposta, mas também a lógica, as hipóteses e os critérios utilizados.

É possível ver quais conceitos ele prioriza, como avalia diferentes cenários e quais hipóteses considera antes de chegar à síntese final.

A técnica é o uso de um comando detalhado, que orienta o ChatGPT a detalhar todas as etapas do pensamento, comparar perspectivas e apresentar conclusões estruturadas.

Exemplo de prompt:

“Analise o conceito [insira aqui] e mostre todo o raciocínio por trás da resposta que você fará. Liste passo a passo as considerações que você está fazendo, explique os critérios utilizados, compare diferentes perspectivas e, por fim, entregue uma conclusão resumida, destacando possíveis implicações ou aplicações práticas do conceito.”

Dessa forma, o ChatGPT não entrega apenas a resposta final. Ele expõe as etapas, ponderações e critérios que usa para formar a conclusão.

O comando não precisa se limitar a conceitos abstratos.

Também é útil em decisões estratégicas de negócios, permitindo analisar prós e contras de fusões, aquisições ou investimentos, e em tópicos técnicos, ajudando a explicar tecnologias complexas ou metodologias científicas.

Além disso, funciona em questões multidisciplinares, avaliando impactos sociais, econômicos e ambientais