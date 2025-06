O comando pronto do ChatGPT para pedir conselhos de carreira que fazem sentido

Pedir conselhos de carreira ao ChatGPT pode parecer uma boa ideia — e é. Mas, na prática, muita gente se decepciona com respostas genéricas, vagas ou óbvias. O motivo? O problema quase nunca está na inteligência artificial. Está na forma como você conversa com ela.

A boa notícia: existe um comando pronto que ajuda a obter respostas mais profundas, personalizadas e realistas sobre sua vida profissional.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

O prompt é este:

“Vou te contar meu momento profissional. Leia com atenção e me dê conselhos específicos, realistas e sem frases genéricas. Leve em conta o que é possível fazer no curto e no médio prazo. Me trate como um profissional em dúvida, não como alguém que precisa de motivação.”