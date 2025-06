O ChatGPT está mentindo para você? Veja o comando que faz a ferramenta ser 100% honesta

Você faz uma pergunta para o ChatGPT e aresposta vem rápida, articulada e convincente. Às vezes, a ferramenta até diz que está analisando a questão ou pensando na melhor resposta.

Mas aqui vai um segredo: modelos de linguagem como esses não têmconsciência ou noções de causa e efeito. Isso significa que eles não entendem o que você está dizendo e não são capazes de “pensar” sobre o comando enviado. O que fazemé calcular a próxima palavra com base em bilhões de exemplos de texto.

Mas, nesse processo, erros podem ser cometidos. Afinal, o ChatGPT é treinado para priorizar coerência na linguagem e não verdade ou exatidão. Especialistas definem isso como “alucinação” – quando a ferramenta cria informações apenas para dar uma resposta para o usuário.

Para evitar problemas como esse,alguns prompts podem ajudar. Veja a seguir.

Faça o ChatGPT para de mentir com esses 5 comandos

Para evitar que a IA invente:

“Responda apenas se tiver alta confiança. Caso contrário, diga que não sabe.”

Para verificar se ela está “chutando”:

“Explique como chegou a essa conclusão, passo a passo. Se não tiver certeza, diga.”

Para decisões que exigem responsabilidade:

“Liste possíveis fontes ou evidências que sustentam essa resposta. Se não encontrar, avise.”

Para garantir que há base factual:

“Considere apenas informações com base em fatos comprováveis ou estatísticas amplamente aceitas. Cite quais.”

Para supervisão crítica de líderes:

“Destaque quais partes dessa resposta exigem validação humana antes de serem usadas em um projeto real.”

