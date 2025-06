O ChatGPT escreve melhor quando você dá nota para a resposta anterior. Veja como fazer

Muita gente usa o ChatGPT como se ele fosse um redator de primeira tentativa: você pede, ele entrega, fim. Só que o verdadeiro poder da ferramenta aparece quando você interage com a resposta — e um dos truques mais eficazes é dar uma nota para o que a IA acabou de escrever.

Sim, isso mesmo: avalie a resposta como se fosse um professor corrigindo uma redação. Dizer “essa resposta vale nota 6” pode levar o modelo a entregar uma versão nota 9 na sequência.

Por que isso funciona?

Modelos como o ChatGPT são sensíveis a feedback textual. Eles ajustam tom, estrutura e profundidade com base no que você escreve depois de uma resposta. Quando você diz:

“Nota 6. Muito genérico, poderia ter mais exemplos e uma conclusão mais forte.”

A IA interpreta isso como um novo comando, um sinal de refinamento. E o que vem depois tende a ser muito mais alinhado com o que você realmente queria desde o início.

Como aplicar esse truque em 3 passos:

1. Faça o pedido normalmente.

“Escreva uma introdução de artigo sobre como a IA está mudando o mercado de trabalho.”

2. Avalie a resposta com uma nota de 0 a 10.

“Nota 7. Está claro, mas faltou impacto. O começo é muito comum e a linguagem está genérica.”

3. Dê uma nova orientação.

“Reescreva com mais ousadia, usando dados atuais e uma metáfora forte no primeiro parágrafo.”

O que você pode avaliar?

Clareza

Criatividade

Tom de voz

Estrutura

Aderência ao público

Emoção transmitida

Originalidade

Profundidade dos argumentos

Quando você avalia, você ensina — e recebe melhor em troca

O ChatGPT não tem ego. Ele não se ofende. Pelo contrário: quanto mais sincero você for na crítica, mais afiada será a próxima resposta.

Avaliar com nota é como treinar um assistente para entender seu gosto, seu estilo e seu padrão de qualidade. E o melhor: você melhora junto.

