O CEO que come no refeitório com funcionários, trabalha por 14 horas e lidera empresa de US$ 4,7 tri

Há uma frase que resume bem o jeito de Jensen Huang, CEO da Nvidia, gigante produtora de chips de inteligência artificial, enxergar a produtividade. "Há tempo para tudo se você priorizar corretamente e não deixar o Outlook controlar sua agenda”, disse ele ao podcast Acquired no ano passado.

A declaração tem peso. Ele é cofundador e CEO de uma empresa avaliada em cerca de US$ 4,7 trilhões, que fornece chips que sustentam praticamente todos os grandes modelos de inteligência artificial em operação no mundo.

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Foi justamente a disciplina de decidir o que merece atenção – e o que não merece – que permitiu a Huang construir uma carreira de sucesso.

O que cabe em um dia de 14 horas

O dia começa às 4h, com exercício e tempo em família antes do expediente. A jornada de trabalho que vem depois costuma durar 14 horas, segundo Financial Times. Mas a quantidade, segundo Huang, importa menos do que onde elas são gastas. No escritório, ele concentra energia em três frentes: planejamento de produtos, estratégia e escuta direta de clientes. O resto, ele tenta cortar.

Huang conta que é comum chegar ao escritório e pedir ao assistente para limpar a agenda. "Como CEO, seu tempo nem sempre é seu, então você precisa ter a disciplina para torná-lo seu", disse durante palestra em Stanford.

Apesar da rotina dura, Huang faz questão de se misturar à equipe. Frequentemente almoça no refeitório da Nvidia ao lado dos funcionários. Para ele, a função mais importante de um CEO é ser o "guardião da cultura".

"Tento passar o máximo de tempo possível nas coisas que acredito que terão uma influência duradoura na nossa empresa", afirmou.

O recado por trás da rotina

A disciplina de Huang não é apenas estilo pessoal. É o que sustenta a empresa que virou o coração da infraestrutura global de IA. Cada hora protegida na agenda do CEO se converte em decisões que repercutem em quase todo grande projeto de IA do planeta – do ChatGPT aos modelos das big techs.

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E há um recado embutido para o profissional brasileiro. Na economia da IA, vencer não é uma questão de fazer mais – é sobre fazer o que importa.

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