O CEO que acorda às 4h30, aposta nos 50+ e lidera uma empresa de R$ 6 bilhões

Antes de chegar ao comando da TOTVS, empresa de software brasileira, Dennis Herszkowicz percorreu um caminho pouco linear — e que ele mesmo descreve como “cheio de tentativas e erros”. Formado em marketing pela ESPM, começou a carreira em grandes companhias, como Credicard e Unilever, mas rapidamente se deixou levar pelo espírito empreendedor na primeira onda da internet brasileira, no fim dos anos 1990.

Em 1999, fundou uma empresa de e-commerce chamada Gibraltar.com, em um período marcado por otimismo e apostas rápidas no universo digital. O aprendizado, porém, veio mais pelo erro do que pelo sucesso imediato.

“Meus primeiros dez anos foram de tentativas e erros. Eu queria ficar rico rápido, tentei achar um atalho — e não encontrei. A hora de criar raízes mudou tudo”, afirma o executivo, em entrevista ao podcast De frente com CEO, da EXAME.

A virada aconteceu em 2002, quando decidiu se estabilizar no mundo corporativo e entrou para a Linx, então uma empresa com cerca de 100 funcionários. Ali, assumiu o cargo de CFO e liderou um intenso ciclo de fusões e aquisições.

“Sou formado em marketing, mas passei dez anos cuidando de finanças, M&A e relacionamento com investidores. Isso me deu uma visão de negócio muito mais completa”, diz.

Essa combinação entre estratégia, finanças e tecnologia o levou, em 2018, à presidência da TOTVS — hoje uma companhia que fatura mais de R$ 6 bilhões por ano e soma cerca de R$ 25 bilhões em valor de mercado.

Veja também: Presidente da Petrobras: ‘Um dia cheguei na obra e pararam tudo, porque diziam que mulher dava azar’

“Um quarto do PIB brasileiro passa pelos nossos sistemas”

Fundada em 1983, em São Paulo, inicialmente sob o nome Microsiga, por Laércio Cosentino e Ernesto Haberkorn, a TOTVS nasceu com foco em sistemas de gestão (ERP) para pequenas e médias empresas — um mercado ainda pouco explorado no Brasil à época. Quatro décadas depois, tornou-se uma das principais engrenagens da economia nacional.

Atualmente, a empresa atende companhias de praticamente todos os setores, conta com mais de 13 mil funcionários e está presente em todas as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes.

“Temos um produto com uma criticidade enorme. Um quarto do PIB brasileiro passa todos os dias pelos nossos sistemas. É uma responsabilidade gigantesca”, afirma Herszkowicz.

Diversidade etária e o programa 50+

Sob sua liderança, a TOTVS também ganhou destaque por políticas de diversidade e inclusão — especialmente no combate ao etarismo. Um dos programas mais recentes é voltado à contratação e valorização de profissionais acima dos 50 anos, um tema que o próprio CEO, hoje com 51, defende publicamente.

“O mercado precisa dar oportunidade para quem tem mais de 40 ou 50 anos. Hoje, 50 é o novo 30”, diz.

Para ele, a inovação nasce justamente do encontro entre gerações.

“Por que não combinar pessoas com muita experiência com quem ainda está começando? É dessa troca que nasce o crescimento.”

A filosofia se traduz em uma frase recorrente na cultura da empresa: buscar “gente boa que seja boa gente”, independentemente da idade, gênero ou origem.

“Quanto mais a gente amplia o aquário onde pesca pessoas, maior a chance de encontrar gente boa — e boa gente.”

Educação, tecnologia e impacto social

O compromisso da TOTVS com formação de talentos vai além do quadro interno. Há quase 30 anos, a empresa mantém o Instituto da Oportunidade Social (IOS), que capacita jovens em situação de vulnerabilidade para o primeiro emprego em tecnologia.

“Mais de 50 mil jovens já passaram pelo IOS, e hoje cerca de 3 mil são formados por ano. Muitos se tornam a principal fonte de renda de suas famílias”, afirma o executivo.

A companhia também investe na Universidade TOTVS, voltada à capacitação contínua de funcionários e parceiros do ecossistema, em um setor que ainda enfrenta escassez estrutural de profissionais qualificados.

Veja também: Petlove: como o 1º e-commerce de pet virou uma empresa de bilhões

Disciplina, rotina e saúde mental

À frente de uma gigante da tecnologia, Herszkowicz afirma que a disciplina é seu principal alicerce. Ele acorda todos os dias às 4h30, mantém uma rotina de leitura, pratica academia e pilates diariamente e cuida da alimentação.

“Se o corpo está saudável e a cabeça leve, o trabalho flui muito melhor.”

Para o CEO, não faz sentido separar rigidamente vida pessoal e profissional. "Não acredito nessa separação. Sou o mesmo Dennis no escritório e em casa. Ser autêntico é o que me deixa leve.”

Segundo ele, os filhos podem reclamar de muita coisa — menos de ausência. “Disciplina e pragmatismo me permitem equilibrar as duas coisas.”

A lição que fica

Ao fim da conversa, o executivo resume a filosofia que guia sua trajetória e a cultura da TOTVS: “faça igual, mas sendo sempre diferente”.

“Saiba o que está acontecendo no mercado, conheça os benchmarks, mas nunca deixe de fazer o que acredita ser certo, mesmo que seja diferente.”

A entrevista completa com Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS, está disponível no podcast De frente com CEO, da EXAME.