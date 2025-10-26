Antes de chegar ao topo da Totvs, uma das maiores empresas de software do Brasil, Dennis Herszkowicz percorreu um caminho que ele mesmo define como “cheio de tentativas e erros”. Formado em marketing pela ESPM, começou trabalhando no setor em grandes empresas como Credicard e Unilever, mas não demorou muito para apostar no empreendedorismo na primeira onda da internet brasileira, em 1999, com uma empresa de e-commerce chamada Gibraltar.com.

“Os meus primeiros dez anos foram de tentativas e erros. Eu queria ficar rico rápido, tentei achar um atalho — e não encontrei. A hora de criar raízes mudou tudo,” afirma Herszkowicz, durante o podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

Em 2003, Dennis se casou e decidiu se estabilizar no mundo corporativo e entrou para a Linx, então uma empresa pequena com cerca de 100 funcionários. Lá, se tornou CFO e liderou um intenso ciclo de fusões e aquisições.

“Eu sou formado em marketing, mas passei dez anos cuidando de finanças, M&A, investidores, e isso me deu uma visão de negócio muito mais completa,” afirma Herszkowicz.

O aprendizado em finanças e em tecnologia o levou, em 2018, ao comando da TOTVS, que hoje fatura mais de R$ 6 bilhões por ano e tem valor de mercado de R$ 25 bilhões.

“1/4 do PIB brasileiro passa pelos nossos sistemas”

A Totvz foi criada em 1983, em São Paulo, sob o nome Microsiga, fundada por Laércio Cosentino e Ernesto Haberkorn. Na época, a empresa desenvolvia sistemas de gestão (ERP) voltados para pequenas e médias empresas — um mercado praticamente inexplorado no Brasil.

Atualmente, a Totvz se consolidou como a maior companhia de tecnologia do país, atendendo empresas de praticamente todos os setores da economia. A empresa possui mais de 13 mil funcionários e está presente em todas as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes.

“Temos um produto com uma criticidade enorme. Um quarto do PIB brasileiro passa todos os dias pelos nossos sistemas. É uma responsabilidade gigantesca,” afirma o presidente.

Diversidade e geração 50+: “Gente boa e boa gente”

A Totvs também tem se destacado por suas políticas de diversidade e inclusão. Um dos programas mais recentes é voltado à contratação e valorização de profissionais acima dos 50 anos — um tema que o próprio CEO, de 51, faz questão de defender.

“O mercado precisa dar oportunidade para quem tem mais de 40 ou 50 anos. Hoje, 50 é o novo 30,” diz o CEO.

“Por que não combinar pessoas com muita experiência com quem ainda está começando? É dessa troca que nasce o crescimento.”

Para Herszkowicz, o segredo está em buscar “gente boa que seja boa gente” — independentemente da idade, origem ou gênero.

“Quanto mais a gente amplia o aquário onde pesca pessoas, maior a chance de encontrar gente boa — e boa gente.”

Educação e impacto social: 50 mil jovens formados

Além das iniciativas internas, a Totvs mantém há quase 30 anos o Instituto da Oportunidade Social (IOS), que forma jovens em situação de vulnerabilidade para o primeiro emprego em tecnologia.

“Mais de 50 mil jovens já passaram pelo IOS, e hoje temos cerca de 3 mil sendo formados por ano. Muitos deles se tornam a principal fonte de renda de suas famílias,” diz Herszkowicz.

A empresa também investe na Universidade Totvs, que treina tanto funcionários quanto parceiros do ecossistema, reforçando o compromisso de formar talentos em um setor que ainda sofre com escassez de profissionais qualificados.

Rotina e saúde mental: disciplina como filosofia de vida

No topo de uma gigante de tecnologia, Herszkowicz afirma que a disciplina é seu alicerce. Ele acorda todos os dias às 4h30 da manhã para ler, pratica academia e pilates diariamente e mantém uma alimentação equilibrada.

“Se o corpo está saudável e a cabeça leve, o trabalho flui muito melhor,” afirma o CEO da Totvs.

Para ele, não existe a ideia de separar vida pessoal e profissional. “Eu não acredito nessa separação. Sou o mesmo Denis no escritório e em casa. Ser autêntico é o que me deixa leve.”

O executivo diz os seus filhos podem reclamar de muita coisa, menos de que ele é um pai ausente. "Disciplina e pragmatismo me permitem equilibrar as duas coisas, a vida pessoal e profissional.”

A lição de liderança que fica

Ao fim da conversa, o CEO da Totvs resume a filosofia que o guia — e que, segundo ele, reflete a cultura da Totvs. Para ele, a frase que melhor nos representa é: faça igual, mas sendo sempre diferente.

“Saiba o que está acontecendo no mercado, conheça os benchmarks, mas nunca deixe de fazer o que acredita ser certo, mesmo que seja diferente.”

