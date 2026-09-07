O CEO da Microsoft tem uma visão surpreendente sobre a habilidade mais necessária para os líderes

Empatia costuma aparecer em listas de soft skills, mas Satya Nadella, CEO da Microsoft, rejeita a ideia de que ela seja uma habilidade secundária. Para o executivo, compreender genuinamente outras pessoas está entre as competências mais difíceis de desenvolver — e pode interferir diretamente na capacidade de inovar, liderar e trabalhar em equipe.

O executivo defende que chamar empatia de “soft skill” diminui sua importância. A lógica é que empresas dificilmente conseguem criar produtos relevantes, entender clientes ou mobilizar equipes sem compreender necessidades que nem sempre são verbalizadas de forma direta.

Para a carreira, a discussão importa porque domínio técnico continua relevante, mas não resolve sozinho uma parte significativa dos problemas encontrados no trabalho. As informações foram retiradas da Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

Empatia não é apenas ser gentil

No ambiente profissional, empatia pode ser confundida com cordialidade, paciência ou disposição para concordar.

Ser empático envolve conseguir compreender a perspectiva de outra pessoa antes de decidir como reagir. Isso pode significar perceber por que um cliente rejeitou uma solução, entender a resistência de uma equipe a determinada mudança ou identificar uma necessidade que ainda não foi expressa claramente.

É justamente essa capacidade que Nadella relaciona à inovação. O CEO da Microsoft trata a empatia como uma fonte para descobrir necessidades ainda não articuladas pelos clientes. Na prática, entender melhor uma pessoa pode ajudar a identificar um problema antes mesmo que ela consiga descrevê-lo de maneira objetiva.

Empatia também melhora a forma de lidar com conflitos

A capacidade de compreender outra perspectiva não elimina discordâncias mas pode, porém, alterar a maneira como elas são conduzidas.

Imagine uma reunião em que um colega contesta uma proposta. A resposta automática pode ser interpretar a reação como resistência ou falta de compreensão.

Uma postura mais empática acrescenta outra pergunta: o que essa pessoa está enxergando que eu talvez não esteja?

Isso não significa concordar —- significa buscar contexto antes de concluir. Essa diferença pode evitar conflitos desnecessários e melhorar decisões porque obriga o profissional a incorporar informações que sua própria perspectiva talvez tenha deixado de fora.

O curso Inteligência Emocional, do Na Prática, trabalha justamente competências relacionadas a essa dinâmica, incluindo empatia, leitura do ambiente, autogestão, atuação sob pressão e gestão de conflitos.

Inteligência emocional ganha valor quando muda decisões

Empatia é apenas uma das dimensões da inteligência emocional. Autoconsciência ajuda a perceber as próprias reações. Regulação emocional permite escolher melhor como agir diante delas. Empatia amplia a compreensão sobre o que acontece com outras pessoas.

A provocação de Nadella ajuda a explicar por que essas competências dificilmente cabem na categoria de habilidades “leves”.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Entender pessoas pode mudar um produto. Pode evitar uma decisão ruim. Pode revelar um problema que ninguém havia verbalizado e melhorar uma negociação que parecia travada.

Em um mercado no qual respostas técnicas estão cada vez mais acessíveis, compreender o que alguém realmente precisa pode se tornar uma das partes mais difíceis — e mais valiosas — do trabalho.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória