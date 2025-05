O cargo dos bastidores que paga até R$ 15 mil para comandar tudo o que você pensa sobre uma marca

Você pode até nunca ter ouvido falar dele, mas o Brand Manager — ou gestor de marca — é um dos profissionais mais estratégicos para o sucesso de uma empresa.

Sua missão é garantir que a imagem transmitida por uma marca seja coerente, forte e alinhada com o posicionamento que a companhia deseja no mercado. Tudo o que você sente, lembra ou associa quando vê um logo ou ouve um slogan é, direta ou indiretamente, responsabilidade dele.

Esse profissional atua nos bastidores, mas influencia diretamente a percepção de valor da marca, o relacionamento com o público e, em última instância, o desempenho financeiro da empresa. É ele quem planeja, executa e coordena as estratégias de branding, garantindo que a comunicação visual, os conteúdos publicitários e o tom da marca estejam sempre alinhados aos objetivos do negócio.

O que faz um Brand Manager?

Com o avanço das plataformas digitais e consumidores cada vez mais atentos à reputação das marcas, o papel do brand manager se tornou ainda mais complexo — e valorizado.

Entre as principais funções do cargo estão:

Planejamento de branding de curto, médio e longo prazo;

Desenvolvimento de estratégias de marketing e publicidade voltadas ao público-alvo;

Pesquisa e análise de mercado, concorrência e comportamento do consumidor;

Coordenação de times de criação, marketing e comunicação;

Monitoramento e análise de desempenho das ações de marca;

Gestão do orçamento de branding e mensuração de ROI;

Integração do posicionamento da marca com todos os setores da empresa.

Apesar de ser comumente confundido com o product manager — que cuida do desenvolvimento e posicionamento de produtos —, o brand manager atua de forma mais abrangente, cuidando da percepção da marca como um todo. Em empresas mais estruturadas, esses dois profissionais trabalham em conjunto para garantir que marca e produto estejam em perfeita sintonia.

Quanto ganha um Brand Manager?

No Brasil, a média salarial de um brand manager varia entre R$ 8 mil e R$ 15 mil por mês, segundo dados de plataformas especializadas em recrutamento e cargos corporativos.

Em empresas multinacionais ou de grande porte, o valor pode ultrapassar essa faixa, especialmente em cargos de liderança sênior.

Quais as habilidades de um Brand Manager?

Mais do que domínio técnico em marketing e comunicação, o brand manager precisa reunir habilidades como visão estratégica, repertório criativo, capacidade de liderança e leitura de tendências.

Também é essencial que saiba trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas da empresa — do time comercial ao jurídico.

Além disso, profissionais da área geralmente vêm de cursos como marketing, publicidade, comunicação ou administração, e seguem se aperfeiçoando com formações especializadas em branding, comportamento do consumidor, design estratégico ou negócios.

Em um mercado em que o valor de marca pode representar bilhões no valuation de uma empresa, a presença de um brand manager competente deixou de ser diferencial e se tornou prioridade.

