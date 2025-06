O bem-estar no trabalho impulsiona desempenho de empresas e redefine a liderança, segundo estudo

Quando empresas listadas na bolsa conseguem superar os principais índices de ações, o mercado geralmente busca razões tangíveis: inovação, liderança estratégica, expansão de mercado.

Mas um novo levantamento realizado pelo Indeed em parceria com a Universidade de Oxford oferece um dado revelador: o bem-estar no ambiente de trabalho está diretamente ligado à performance financeira das companhias.

Dados que conectam bem-estar e resultado

O índice Work Wellbeing 100, lançado recentemente, ranqueia as 100 empresas de capital aberto com os melhores desempenhos em bem-estar no trabalho.

Entre os destaques estão H&R Block, Delta Air Lines, L3Harris, Accenture e Nike.

Todas essas empresas não só lideram em receita e capitalização de mercado, como também figuram entre as primeiras colocadas em critérios como felicidade, propósito, satisfação e estresse dos funcionários.

Um dos principais achados é que apenas 22% dos profissionais dizem estar “prosperando” em seus empregos atualmente.

A maioria ainda lida com altos níveis de estresse, baixa satisfação e sentimento de desengajamento — fatores que impactam diretamente a produtividade e a retenção.

Apesar do cenário global desafiador, as empresas que priorizam aspectos como inclusão, pertencimento e desenvolvimento humano mostram um desempenho acima da média.

Segundo a análise de Oxford, essas organizações têm maior retorno sobre ativos, melhor avaliação de mercado e lucros mais altos.

Isso reforça que o cuidado com os profissionais não é apenas uma ação ética, mas uma estratégia de negócios eficaz.

