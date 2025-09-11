'Nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta número 1', diz especialista

Em entrevistas de emprego, quase tudo parece roteirizado: valores corporativos, missão, cultura organizacional. Mas uma única pergunta pode desmontar esse roteiro e trazer à tona o que realmente importa: “Que tipo de pessoa não deveria trabalhar nesta empresa?”.

A orientação é de Suzy Welch, professora da Escola de Negócios Stern da NYU. Segundo ela, a maioria das pessoas conhece suas aptidões, mas não seus valores. E muito menos sabe identificar os reais valores de uma organização.

O que a resposta revela

Segundo relatos de alunos, as respostas a essa pergunta são surpreendentes. Já ouviram coisas como:

“Alguém que não quer mandar mensagens nos fins de semana”

“Uma pessoa muito sociável”

“Quem gosta de experimentar diferentes funções”

Essas frases revelam, na prática, o que a empresa valoriza — mesmo que isso não esteja escrito em seu site institucional. É a cultura vivida no dia a dia, não a prometida no discurso.

Uma habilidade estratégica para lideranças

Para líderes — ou profissionais que almejam liderar — saber reconhecer esse tipo de sinal é essencial. Um gestor que entende os valores reais da empresa pode tomar decisões mais consistentes, engajar melhor sua equipe e evitar conflitos culturais que minam a produtividade.

Além disso, saber quais são os próprios valores ajuda a tomar decisões de carreira mais assertivas. Para isso, a professora criou o teste Values Bridge, que identifica 15 categorias de valores — como Escopo, Afluência e Realização.

Valores não são virtudes

Uma das principais confusões está em diferenciar virtudes de valores. Virtudes são ideais universais: justiça, integridade, honestidade. Valores são escolhas pessoais — como priorizar estabilidade, independência ou desafio.

E são essas escolhas que moldam o estilo de liderança de cada profissional.

Fazer essa pergunta na entrevista — com o tom certo, no momento adequado — pode ser decisivo. Mais que uma técnica de investigação, é um filtro para entender se aquela empresa compartilha daquilo que guia sua forma de liderar.

Em um mercado competitivo e dinâmico, liderar com clareza sobre seus princípios — e cercado por uma cultura que os respeita — não é apenas desejável. É essencial.

