'Nunca é tarde para se desafiar', diz brasileira que virou CEO aos 64 anos de uma multinacional

A jornada da brasileira Isabel Figueiredo no mundo corporativo desafia qualquer ideia de que há uma idade certa para chegar ao topo. Aos 64 anos, a executiva assumiu a posição de CEO da Braskem Idesa, joint venture entre a Braskem e o Grupo Idesa no México. Com uma carreira que começou longe do setor petroquímico, Figueiredo trilhou um caminho de aprendizado contínuo, mudanças inesperadas e desafios superados com resiliência.

A secretária que virou CEO

Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Figueiredo sempre sonhou em ser professora. Seu interesse pelo ensino a levou aos Estados Unidos, onde concluiu uma pós-graduação em Literatura e Inglês na Carolina do Norte. No entanto, o destino a direcionou para um novo caminho quando recebeu a proposta de atuar como secretária bilíngue na Alcoa, em São Luís, Maranhão.

"Nunca tinha trabalhado como secretária, mas sempre falei muito bem inglês. Aprendi sobre a área administrativa com o apoio de colegas e líderes", conta a executiva que reforça que só chegou longe na carreira porque teve alguém que acreditou nela.

A experiência na Alcoa abriu portas para novas oportunidades. Em poucos meses, Figueiredo migrou para a área de custos e orçamentos e decidiu cursar Economia. "A única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Estude, aprenda e esteja sempre curioso para explorar áreas além da sua especialidade", afirma.

O erro que virou aprendizado

Ao longo dos 13 anos em que trabalhou na Alcoa, Figueiredo enfrentou desafios marcantes. Um dos momentos mais difíceis ocorreu quando um erro operacional gerou um prejuízo milionário para a empresa. Sentindo-se culpada, ofereceu sua demissão, mas foi surpreendida pela resposta de seu líder na época, Roberto Torres: "Agora que investimos no seu aprendizado, você vai ficar e usar isso para melhorar".

A experiência moldou sua visão sobre liderança e aprendizado. "Levei essa lição para toda a minha carreira: é importante dar às pessoas a chance de aprender com os erros, sem deixar de ser firme quando necessário".

22 anos na Braskem e um convite para liderar

Depois da Alcoa, Figueiredo passou pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) até ingressar na Braskem em 2002. Durante sua trajetória, liderou iniciativas inovadoras, como o desenvolvimento do "Resista", madeira ecológica feita de PVC e casca de arroz. Também teve papel essencial na atração da BASF para o Polo Petroquímico de Camaçari.

Com uma carreira pautada por desafios e crescimento contínuo, Figueiredo se tornou Vice-Presidente de Vinílicos e Especialidades da Braskem. No final de 2024, foi convidada a assumir a liderança da Braskem Idesa no México, um reconhecimento por sua vasta experiência e habilidade em gestão global.

"Nunca dizia não para uma oportunidade. Eu aprendia e me desafiava. Isso me ajudou muito a passar por várias áreas e a chegar aonde estou", afirma Isabel.

Os desafios no México

Na nova posição, Figueiredo assume a responsabilidade de otimizar a operação do cracker de etano da Braskem Idesa, um dos mais competitivos do mercado, e liderar a construção de um terminal de importação de etano. O objetivo é elevar a capacidade operacional para 95%, aumentando a rentabilidade da empresa.

"Adoro desafios e culturas diferentes. Meu foco agora é transformar a Braskem Idesa em um modelo de eficiência e inovação no setor petroquímico", declara a CEO que se sente realizada com o novo cargo. "Nunca é tarde para se desafiar".

Liderança inclusiva e impacto social

Primeira mulher diretora da Braskem e agora a primeira mulher a liderar uma de suas operações, Figueiredo é uma voz ativa na promoção da diversidade de gênero na indústria. Durante sua gestão, a presença feminina em cargos de liderança na Braskem cresceu de 23% em 2015 para 34% em 2024, com a meta de atingir 40% até 2030.

"Temos um mercado muito técnico e de baixa rotatividade, então cada avanço precisa ser intencional e estruturado para garantir equidade", afirma a CEO.

Errar, aprender e acertar

Mãe de dois filhos já adultos e casada pela segunda vez, Figueiredo acredita que sua ascensão profissional foi possível graças à confiança de líderes que permitiram que ela errasse, aprendesse e se aperfeiçoasse.

"Delegar foi um dos meus maiores desafios no início da carreira. Hoje, sei que é fundamental dar liberdade para a equipe crescer e alcançar resultados", diz. "Só erra quem faz. Aprenda com o erro, mas não o repita. Isso é essencial para o crescimento dentro e fora da empresa".

Aos 64 anos, Isabel Figueiredo é a prova de que nunca é tarde para se desafiar e que o aprendizado é o maior diferencial de um profissional em qualquer fase da carreira.