Nunca comece um prompt com 'escreva um texto sobre…' — aqui está o motivo

Na era dos assistentes de IA, aprender a escrever bons prompts virou uma habilidade valiosa — quase tão importante quanto saber o que se quer perguntar. Ainda assim, muitos usuários insistem em começar suas interações com uma frase aparentemente inofensiva:

“Escreva um texto sobre...”

Funciona? Funciona. Mas está longe de ser a melhor forma de aproveitar o potencial do ChatGPT. Em muitos casos, esse tipo de prompt gera respostas genéricas, superficiais e pouco personalizadas. A boa notícia? Com um pequeno ajuste de abordagem, é possível transformar a IA em uma parceira criativa e estratégica de verdade.

O que está errado com “escreva um texto sobre...”

Essa estrutura de comando é vaga. Ao dizer apenas “escreva um texto sobre liderança feminina”, por exemplo, o modelo recorre ao padrão mais neutro possível — algo como uma redação de vestibular ou uma introdução de Wikipédia. Não há um direcionamento de tom, público, objetivo ou formato.

O resultado costuma ser um texto “ok”, mas sem brilho, sem foco e, principalmente, sem utilidade prática clara.

O que fazer no lugar?

Se você quer uma resposta realmente boa, o ideal é ser específico — não apenas sobre o tema, mas sobre o papel que a IA deve assumir, o formato desejado e o contexto da tarefa. Veja a diferença:

Prompt fraco: “Escreva um texto sobre produtividade no trabalho.”

Prompt forte: “Finja que é um especialista em neurociência aplicada à gestão. Escreva um artigo de blog com tom informativo e linguagem acessível explicando como o cérebro responde a estímulos de produtividade no ambiente corporativo.”

A diferença entre os dois não está só na complexidade, mas na clareza de intenção. O segundo prompt dá ao modelo uma persona, um público-alvo, um formato e um tom — quatro elementos fundamentais para gerar algo relevante.

A estrutura ideal de um bom prompt

Persona ou papel da IA

Ex: “Finja que é um professor de economia comportamental…” Tipo de conteúdo

Ex: “…e escreva um artigo de blog…” Objetivo da resposta

Ex: “…para explicar como vieses cognitivos afetam decisões financeiras…” Tom e linguagem desejada

Ex: “…com linguagem acessível e exemplos práticos.”

