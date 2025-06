Gerdau abre 115 vagas para estudantes de engenharia. Veja outros 4 programas de estágio

Com 232 vagas, o G.Start, programa de estágio da Gerdau, está com inscrições abertas até o dia 22 de junho. A produtora de aço disponibiliza mais de 115 vagas voltadas especialmente a estudantes de Engenharia – uma das áreas mais demandadas pela companhia diante dos desafios de formação e contratação no setor.

Os interessados devem ter a conclusão do curso prevista entre junho de 2026 e junho de 2029, disponibilidade para uma carga horária de 6 horas diárias e residir nas proximidades da unidade escolhida. O programa de estágio está programado para começar em agosto de 2025 e pode ter duração de um a dois anos.

As oportunidades são para atuação nas unidades dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Junto à Gerdau, Enel, Danone, Sotreq e Dexco também abriram inscrições para programas de estágio no 2° semestre de 2025.

Pela primeira vez, Danone abre inscrições no meio do ano

A fabricante de produtos lácteos Danone Brasil tomou a decisão inédita de abrir vagas no meio do ano. O programa de estágio da empresa terá inscrições abertas até o dia 16 de junho, com vagas disponíveis na unidade de São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG).

Pessoas candidatas poderão se inscrever para áreas como Finanças, Marketing, Operações e Compras.

As vagas para São Paulo são híbridas e as de Poços de Caldas são 100% presenciais.

Os interessados devem estar cursando o ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), com formação prevista entre julho de 2026 e julho de 2027.

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, triagem, dinâmica presencial, entrevista on-line com gestores e oferta final. Os selecionados iniciarão suas atividades em 11 de agosto. As inscrições devem ser feitas pelo portal de carreiras da Danone. Haverá, ainda, mais um ciclo do programa de estágio no segundo semestre de 2025.

“Buscamos pessoas com brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença e se desenvolver em um ambiente que estimula o aprendizado contínuo, a diversidade e o protagonismo”, afirma André Rapoport, diretor de Recursos Humanos da Danone para a América Latina.

Até 2026, Enel Brasil terá 200 novos estagiários

A Enel Brasil ofertará mais de 200 vagas até o fim do próximo ano. Com inscrições abertas, o programa de estágio oferece oportunidades em diferentes localidades, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Ceará (CE).

Voltado para estudantes do ensino superior a partir do 3º semestre, o programa contempla diversas áreas de atuação, incluindo Engenharia, Administração, Direito, Psicologia, TI, Economia, entre outras.

Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e alimentação/refeição e acesso a plataformas de saúde, educação e desenvolvimento profissional.

O processo seletivo conta com etapas de triagem, entrevistas com consultoria e gestores, e os aprovados iniciam o estágio de forma contínua, com entradas previstas a cada dois meses.

Sotreq tem vagas de estágio para estudantes em mais de 9 áreas de atuação

A Sotreq, maior representante da Caterpillar no Brasil, está com inscrições abertas para o programa de estágio nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-oeste. O programa permite que o participante atue em diversas áreas, como Administração, Ciência da Computação, Contabilidade, Economia, Engenharia, Estatística, Finanças, Logística, Química, dentre outras.

Os interessados deverão ter ensino superior em andamento, com conclusão prevista para o 1º semestre de 2027, disponibilidade de seis horas por dia para trabalhar.

Conhecimentos em inglês e pacote Office serão um diferencial.

Os benefícios incluem bolsa estágio, plano de saúde, plano odontológico, seguro de Vida, acessos ao refeitório no local, transporte fretado, folga de aniversário e cadastro no Wellhub (antigo Gympass).

O programa de estágio da Sotreq é, também, parte da estratégia que concedeu à empresa o certificado Great Place to Work (GPTW) pelo terceiro ano consecutivo

Dexco oferta vagas em 6 marcas

Até o dia 25 de junho, estudantes poderão se inscrever na sexta edição do programa de estágio da Dexco, casa de marcas para materiais de construção, reforma e decoração. O Geração D prevê novos profissionais para as marcas Deca, Portinari, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor.

O processo seletivo inclui etapas como teste de fit cultural, entrevistas com a consultoria de RH e, na sequência, entrevistas com os gestores da Dexco. O início do estágio está previsto para agosto de 2025 e o programa tem duração de até dois anos.

“Essa é uma grande oportunidade para jovens talentos vivenciarem o dia a dia de uma empresa de capital aberto, multinegócios e líder em seus segmentos. Aqui, eles terão contato com profissionais experientes, projetos desafiadores e um ambiente de aprendizado contínuo”, conclui Glizia Prado, diretora de Gente da Dexco.

