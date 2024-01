Nube oferece mais de 9 mil vagas de estágio em todo o Brasil. Veja como se inscrever

Pensando no desenvolvimento de novos profissionais no país, o Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) disponibiliza no início deste ano 9. 973 vagas de estágio que estão distribuídas nas cinco regiões do Brasil, para alunos do ensino médio, técnico e superior.

Dentre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Arquitetura, Contabilidade, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Hotelaria, Marketing, Jornalismo, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00.

Como se inscrever?

Para realizar um processo seletivo mais humanizado, quem tiver interesse em alguma das oportunidades, pode entrar em contato pelo número (11) 3514-9300 e mencionar o código OE da vaga, que segue na lista abaixo. Outra opção é realizar a busca no painel de vagas do Nube ou baixar o aplicativo Nube Vagas disponível na Apple Store e Play Store.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 1.900,00 | 282144

Arquitetura | R$ 1.400,00 | 282040

Contabilidade | R$ 1.700,00 | 266483

Educação Física | R$ 1.500,00 | 280079

Engenharia Ambiental | R$ 2.100,00 | 281242

Engenharia Civil | R$ 2.200,00 | 280201

Engenharia Elétrica | R$ 2.100,00 | 230341

Farmácia | R$ 1.600,00 | 282169

Fisioterapia | R$ 1.300,00 | 257803

Fonoaudiologia | R$ 1.500,00 | 261467

Gastronomia | R$ 1.300,00 | 280510

Hotelaria | R$ 1.700,00 | 241911

Jornalismo | R$ 1.100,00 | 281624

Marketing | R$ 1.900,00 | 282477

Moda | R$ 1.400,00 | 281623

Odontologia | R$ 1.300,00 | 282280

“O estágio não é apenas um meio de aplicar teorias aprendidas na sala de aula, mas sim uma janela valiosa para entender as dinâmicas, desafios e oportunidades dos mais variados setores”, diz Ciro Gabriel Belli, gerente de prospecção do Nube.